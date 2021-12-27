Задержали за мошенничество: в полтавском СИЗО убили мужчину

В полтавском СИЗО нашли мертвым мужчину. Известно, что ему нанесли удар ножом в грудную клетку.

Трагедия произошла утром 27 декабря. Об этом изданию сообщили собственные источники.

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В полтавском СИЗО убили мужчину

В понедельник утром, 27 декабря, в Полтаве в следственном изоляторе нашли мертвым арестованного мужчину. Его обнаружили в камере с ножевым ранением,

– говорится в сообщении.

Его обнаружили ориентировочно в 8 часов утра. Известно, что мужчину 1980 года рождения задержали и отправили в СИЗО за мошенничество. Сейчас известно, что:

в следственном изоляторе начали проверку;

выясняют все детали и обстоятельства смерти арестованного мужчины.

Коротко о последних трагедиях

17 декабря в Словакии нашли тело 28-летнего украинца Павла Куропася. Местные правоохранители списывают все на самоубийство, однако и родные, и друзья мужчины отказываются в это верить.

25 декабря в Одессе 26-летний местный житель убил свою мачеху. Трагедия произошла во время ссоры. Ему грозит от 7 до 15 лет заключения.

Ночью 25 декабря в Киеве на Борщаговке убили мужчину. Известно, что сначала между мужчинами возник спор. В результате нее один из мужчин получил ножевое ранение и погиб на месте.

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