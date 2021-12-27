Задержали за мошенничество: в полтавском СИЗО убили мужчину

27 декабря 2021 , 12:46
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Источник:

"Обозреватель"

В полтавском СИЗО нашли мертвым мужчину. Известно, что ему нанесли удар ножом в грудную клетку.

Трагедия произошла утром 27 декабря. Об этом изданию сообщили собственные источники.

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В полтавском СИЗО убили мужчину

В понедельник утром, 27 декабря, в Полтаве в следственном изоляторе нашли мертвым арестованного мужчину. Его обнаружили в камере с ножевым ранением,
– говорится в сообщении.

Его обнаружили ориентировочно в 8 часов утра. Известно, что мужчину 1980 года рождения задержали и отправили в СИЗО за мошенничество. Сейчас известно, что:

  • в следственном изоляторе начали проверку;
  • выясняют все детали и обстоятельства смерти арестованного мужчины.

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Автор: Діана Квасневська