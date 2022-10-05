Правоохранители рассказали, как и где удалось задержать стрелка в Черновцах

3 октября в Черновцах силовики пытались задержать подозреваемого в развращении несовершеннолетних, однако мужчина устроил стрельбу и скрылся. Позже полиции удалось найти черновчанина, однако тот долго не прожил.

Руководитель Национальной полиции в Черновицкой области Руслан Дударец 5 октября заявил о задержании и смерти стрелка. Мужчина пытался убежать и уйти от ответственности.

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Как задерживали черновицкого стрелка

Сразу после инцидента стало известно, что подозреваемый скрылся в многоквартирном доме. По словам Дудареца, полиция все время вела преследование и мониторила камеры в городе, чтобы поймать его.

Сегодня (5 октября – 24 канал) мы дошли по камерам до дома, где жил подозреваемый преступник. Когда прибыли спецсилы, лицо было возле дома и пыталось скрыться,

– сказал руководитель силовой структуры.

Поняв свое безвыходное положение, черновчанин снова решил применить оружие. Он выстрелил в силовиков, после чего те открыли ответный огонь. Мужчина получил ранения и погиб в карете скорой помощи. Медики пытались оказать ему помощь.

Как идет следствие по делу черновчанина

Дударец подчеркнул, что он озвучил только те детали дела для средств массовой информации, которые можно было. В настоящее время продолжается досудебное расследование и силовые структуры готовят всю необходимую базу, чтобы доказать вину подозреваемого уже посмертно.

Однако руководитель буковинской полиции заявил об определенных фактах, известных по делу стрелка. В частности, было установлено, что у некоторых детей на телефонах есть фотографии этого мужчины, где он обнажен и демонстрирует половые органы.

В прокуратуре заявили, что у них нет никаких пока данных о пострадавших детях. Пока еще никто не обращался с обвинениями в сторону этого мужчины в педофилии.