Нашей ошибкой было считать, что россияне – это люди, – правозащитница

На временно оккупированных территориях Украины россияне часто задерживают и берут в плен гражданских. Так они наказывают тех, кто чем-то им не угодил, или просто показывают свою "силу".

Как оккупанты удерживают пленных

Часто украинцев не просто задерживают, но и издеваются над ними, подвергая физическому и психологическому насилию. Об этом 24 каналу рассказала украинская правозащитница, глава ОО "Блакитний птах" Анна Мокроусова.

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Она рассказала, что условия содержания задержанных на оккупированных территориях, то есть тех, которые захватили после полномасштабного вторжения россии, очень разные. В лучшем случае, если человека задержали официально, его содержат в СИЗО, но и там над людьми издеваются.

"Хуже, если содержат без обвинения, если это в каких-то непредназначенных для этого помещениях. Там ведут себя более жестоко", – добавила Анна Мокроусова.

По словам правозащитницы, в 2014 году, когда россияне впервые оккупировали Донетчину и Луганщину, там происходило нечто похожее на то, что можно наблюдать сейчас на территориях, захваченных оккупантами в этом году. Речь идет о произвольных задержаниях, которые происходят повсюду, их содержание неизвестно где и неизвестно кем, ведь похитители понимают, что фактически никак не отчитываются об этом перед своим командованием.

То есть эти люди не проходят ни через одну систему, и на тот момент на Луганщине было ужасно. Разные группировки пытали людей повсюду – в подвалах, в разных помещениях, в посадках, в лесах, в гаражах. По сути, то же самое происходит сейчас во время нового наступления на новооккупированных территориях,

– объяснила правозащитница.

Можно ли избежать задержания на временно оккупированных территориях

Анна Мокроусова отметила, что вопрос, как уберечься от задержания на захваченных россиянами территориях – ужасен, ведь на него почти невозможно дать ответ. Нужно понимать, что россияне – не обычные люди, которым свойственны нормальные человеческие чувства. Очеловечивать их и ждать от них проявлений человеческого нельзя.

Наша большая ошибка была в том, что мы думали, что это люди, и относились к ним как к людям. Поэтому у многих украинцев есть вопрос: "Как такое может быть?". Такого действительно быть не может. Люди не могут так поступать, но россияне это делают,

– подчеркнула она.

Правозащитница убеждена, что такими россиян в первую очередь делает их пропаганда – она уничтожает в них все человеческое. Так, если захватчики на оккупированных территориях объявляют, что у них есть какая-то "администрация" или "органы правопорядка" – это совсем не то, к чему мы привыкли в свободной Украине. Там свои порядки и правила, не поддающиеся логике и пониманию. Это не правосудие и порядок, а воры и палачи, которым нельзя доверять.

Именно поэтому на оккупированных территориях без всяких причин могут задержать любого. Более того, даже если люди с тех территорий подверглись пропаганде и действительно ждали россиян, это не спасет их от возможного задержания и попадания в плен.

"Поэтому просто нужно быть максимально осторожными. Держаться своих и беречь своих родных, и не верить пропаганде, потому что Украина точно, 100 процентов будет делать все, чтобы освободить этих людей", – призвала Мокроусова.

Анна Мокроусова рассказала о жизни на оккупированных территориях: смотрите видео

Сколько человек удалось вернуть из плена

По состоянию на начало сентября, как сообщал руководитель Национального информбюро Александр Смирнов, Украине удалось вернуть из российского плена 600 человек. 100 из них – гражданские. В частности, речь идет о 53 детях.

Остальные освобожденные – военные. Однако сейчас к этой цифре можно добавить еще 215 защитников Украины, которых обменяли 21 сентября.