Сделка с чертом: почему одобренный Радой законопроект о сделке со следствием – это катастрофа

Идея узаконить коррупцию плоха не тем, что признает полную институциональную несостоятельность. А тем, что раньше коррупционер стеснялся возможности быть уличенным за взятку. А теперь просто будет платить процент от этой взятки в бюджет и гордиться такой причастностью к "экономическому фронту".

Речь идет о поспешно рассмотренном правоохранительным комитетом Рады законопроекте №11340, касающийся соглашений о признании виновности в уголовном производстве по коррупционным преступлениям.

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Опасность законопроекта №11340

Вообще, в таких соглашениях ничего плохого нет, они практикуются в юриспруденции по всему миру: обвиняемый соглашается признать себя виновным, идет на сотрудничество со следствием, сдает "подельников" или заказчиков, выполняет еще ряд прописанных условий – и за это ему уменьшают наказание.

Но то, что породил правоохранительный комитет Рады, фактически является инструкцией по легальному откупу коррупционеров. По их тексту, теперь подозреваемый может заключить соглашение о виновности, далее суд (или суд и прокурор) решит, принять ли такое соглашение, и в случае принятия – подозреваемый просто платит штраф в размере от 204 тысяч до 204 миллионов гривен, в зависимости от тяжести преступления.

Злоумышленник не теряет должность, не получает срока заключения, не вносится в специальный реестр коррупционеров – ни, он может просто продолжать находиться в должности (то есть и дальше получать взятки и воровать).

Кстати, буквально на днях один из народных депутатов получил от НАБУ подозрение в получении взятки (около 3,4 млн гривен). Так что, согласно новому документу (если бы он был принят и подписан Президентом), он сможет заключить соглашение с судом, оплатить штраф и дальше работать в парламенте. НАБУ и САП бьют тревогу, потому что предложенный текст закона содержит еще один важный нюанс: подозреваемые могут не разоблачать организаторов или соучастников коррупционного преступления и не должны предоставлять следствию нужную информацию.

То есть из понятия "пойти на сделку со следствием", собственно, исчезает элемент сделки – уменьшения наказания за счет полного раскрытия преступления и привлечения к ответственности большего количества виновников. Теперь вся сделка заключается в возможности сказать "простите, виноват, больше так не буду, мамой клянусь!" и оплатить штраф.

Зачем это делается

Учитывая растущее количество дел, открытых в последнее время антикоррупционниками в отношении депутатов, очень похоже на закон, прописанный "для своих". Крук ворону глаз не выклюет, а депутат депутату подстелит соломки, чтобы эти назойливые антикоррупционные органы, наконец, отцепились и дали делать свои дела за определенный прайс.

Конечно, это только первое чтение, законопроект требует доработки. Поэтому шансы не допустить столь коррупционный документ еще есть, но для этого нужна общественная огласка.

А как вообще аж 231 народному избраннику пришло в голову принять такой документ? Началось все с требований Евросоюза по совершенствованию законодательства о соглашении подозреваемых со следствием. Требования были выдвинуты в отчете за 2023 год, поэтому наше правительство обязалось в течение нынешнего года внести изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, подробнее прописав алгоритмы таких соглашений.

Но ни, Евросоюз не говорил нам ничего о возвращении средневековой практики церковных индульгенций, когда можно грешить за определенный прайс – или откупиться от наказания за коррупционные преступления, как в нашем случае.

Действительно, до сих пор украинское законодательство не предлагало на самом деле выгодных одновременно обеим сторонам вариантов сотрудничества следствия и подозреваемого в коррупции. И подозреваемое лицо, которое не было организатором коррупционной схемы, даже при полном сотрудничестве со следствием не могло получить значительного уменьшения срока тюремного заключения.

Поэтому сложилась ситуация, в которой обвиняемые выбирают не сотрудничать, а затягивать судебные процессы, чтобы впоследствии соскочить с дела по сроку давности. Зачем кому-то разоблачать своих соучастников и организаторов схем, если это не несет большой пользы?

А новый закон, прописан в соответствии с требованиями Евросоюза (с выполнением которых связана денежная помощь Украине), должен сбалансировать выгоду, которую получает следствие от сделки, со смягчением наказания для обвиняемого. Но точно не узаконить отмену наказания за откуп. Возможно, текст закона был бы лучше, если бы на обсуждение законопроекта (они же должны были быть, так?) пригласили представителей антикоррупционных органов, но никто никого не приглашал.

Депутаты просто решили хитро усидеть на двух стульях – выполнить требование ЕС и написать удобный и выгодный коррупционерам топ-уровня документ, по которому от приговоров можно будет откупаться, даже если речь идет о тяжких коррупционных преступлениях, без необходимости сдавать соучастников. То есть олигархи уровня того же Коломойского смогут потратить сдачу от похода в ресторан на "сделку со следствием", как это теперь будет называться, и избежать заключения и обязательства раскрывать детали коррупционной цепи.

Вообще-то это коррупционный фактор, на что указал комитет по вопросам антикоррупционной политики после прочтения поданного депутатами текста. Еще довольно жирная точка коррупции возникает на этапе утверждения соглашения о признании вины: сначала это должен сделать прокурор, а потом суд.

Поэтому коррупционеру надо не только заплатить государству официальный "откат", но еще и дать на лапу прокурору за согласование и суду за утверждение. Скромные коррупционеры могут и не потянуть такое, зато породистые и опытные точно потянут, а может, очень скоро возникнет и каста специальных прокуроров и судей, экспертов по согласованию признания вины с известным ценником.

Кстати, в нынешнем виде проект расширяет возможности избежать наказания по сделкам не только по делам НАБУ и САП, но и в Нацполиции, ГБР, Офисе Генпрокурора.

По проблематике заключения соглашений со следствием, можно вспомнить пример относительно недавнего кейса САП по экс-министру Николаю Злочевскому. Ведь в идеале такое соглашение должно приводить к выходу на организатора коррупционной схемы. А в деле Злочевского после заключенного соглашения следствие обнаружило, что организатора... нет.

Злочевский заплатил 500 млн грн проекту Армия Дронов и еще на 160 млн купил для ВСУ оборудование, вместо этого по соглашению вместо 5 лет в тюрьме получил год испытательного срока. А САП впоследствии выпустило коммюнике, что все хорошо и по плану, вон какая классная помощь для армии получилась. Короче, это явная демонстрация проблематики применения этих соглашений самими институтами и коренных проблем следственной и судебной системы. Вот на них и следовало бы сфокусироваться.

Если законопроект примут в нынешнем виде, можно забыть о справедливости

А если законопроект будет принят в нынешнем виде, тогда можно забыть о справедливости в отношении олигархов, продажных министров и народных депутатов, подозреваемых в коррупции.

Им достаточно будет просто заложить в бюджет следующей сделки указанный в законе штраф. Неудивительно, что столько депутатов пытаются по-тихому и кулуарно протолкнуть этот законопроект; видимо, актуальные успехи антикоррупционных органов начали их немного напрягать (сейчас под подозрением в совершении коррупционных преступлений находится около 10 нардепов).

И возможность протащить в законодательство собственную индульгенцию греет их сердца. По абсолютному стечению обстоятельств, значительная часть схваченных на коррупции нардепов относятся к провластной фракции, как и основных создателей тезисов, заложенных в текст нового закона.

Итак, законопроект №11340 является важным, нужным и актуальным. Но в нынешнем виде это – катастрофа и фарс, максимально далекий от тех требований, которые выдвигали к нему эксперты из Евросоюза. Мировые практики сделки со следствием есть во всем мире, но они представляют собой сложные механизмы, в которых учитывается баланс между тяжестью преступления, степенью снижения наказания и полезными данными, которые следственные органы получат для раскрытия или предупреждения других аналогичных преступлений.

А сейчас законопроект выглядит, как базарный киоск, в который пойманные за руку карманники возвращают украденное и платят штраф, после чего возвращаются в толпу и продолжают выбирать карманы.

Только воры эти почему-то имеют высокие должности в госорганах или удостоверения нардепов. Без общественного резонанса мы рискуем получить очередной документ, который наши европейские коллеги, очевидно, не воспримут, зато однозначно будут воспринимать Украину не просто коррупционным государством, но и такой, которая не стремится этого изменить.

А в период, пока у кого-то не найдется политической воли этот закон отменить и принять нормальный, будем иметь классические соглашения с чертями, продавая за нечистые деньги возможность жить в честном правовом государстве.