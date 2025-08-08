В сентябре 2025 года российская и белорусская армии проведут не только военные учения "Запад-2025". В целом Москва и Минск имеют планы на целых 6 совместных учений за один месяц.

О чем свидетельствуют большое количество совместных учений России и Беларуси?

Журналисты отметили, что общеизвестным фактом является то, что в сентябре 2025 года Россия и Беларусь планируют провести масштабные учения "Запад-2025", в рамках подготовки к которым на белорусскую территорию уже прибыл первый эшелон с российскими войсками.

В издании отмечают, что сам факт проведения таких российско-белорусских учений несет прямую или косвенную угрозу не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира.

Но нюанс в том, что "Запад-2025" – отнюдь не единственные учения, которые Москва и Минск планируют совместно провести в сентябре текущего года, совместных учений на грядущий месяц запланировано аж шесть,

– отметили в Defense Express.

В частности, авторы польского портала Defence24 написали, что в этом случае говорится о трех ключевых учениях, которые должны состояться в рамках ОДКБ – "Взаимодействие-2025" по отработке действий "сил быстрого реагирования", "Поиск-2025" – отработка действий разведывательных подразделений и "Эскадрон-2025" – относительно действий подразделений тылового обеспечения.

"Хотя формально учения "Запад" позиционируются россиянами как такие, имеющие "циклический и оборонительный характер", на практике эти маневры "имеют важное геополитическое значение", поскольку дают Москве и Минску проверить эффективность командных структур, способность координировать подразделения различных войск, а главное – проверить реальные возможности в плане мобилизации ресурсов", – объясняют журналисты.

Кроме того, российские и белорусские военные заявляли о намерениях отработать во время учений "Запад-2025" в частности "новые тактические способы" ведения боев на суше, "основанные на опыте современных конфликтов".

Среди прочего, речь идет об активном использовании средств радиоэлектронной борьбы для вывода из строя коммуникаций "условного противника", новую тактику применения механизированных подразделений, а также – возможное моделирование сценариев, характерных для "гибридной войны".

Особое внимание вызывает тот факт, что режим Лукашенко планирует привлечь в мобилизационных мероприятиях гражданские структуры – прежде всего в сферах транспорта и связи. Это свидетельствует о все более глубоком интегрировании белорусской системы управления в военную машину России.

Зато в НАТО уже отреагировали на сигнал из Москвы и Минска, расценив его как усиление прямой угрозы европейской безопасности. В ответ Альянс начал масштабные учения Steadfast Dart 2025 – одни из самых значительных за последние годы.