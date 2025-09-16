В военной форме и с пистолетом: Путин посетил учения "Запад-2025" на полигоне Мулино
- Владимир Путин посетил российско-белорусские военные учения "Запад-2025" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
- В учениях участвуют около 100 тысяч военных, 10 тысяч систем вооружения, 333 летательных аппарата и почти 250 кораблей.
Кремлевский диктатор Владимир Путин посетил военные учения "Запад-2025" на полигоне в Мулино, который расположен в Нижегородской области России.
Путин приехал на военные учения
Владимир Путин появился на совместных военных учениях Беларуси и России "Запад-2025" в военной форме. Соответствующие кадры опубликовали российские пропагандистские СМИ.
На одном из видео также можно увидеть главу Кремля с пистолетом в руках – очевидно оружие ему "доверили" военные.
На полигоне Мулино Путин цинично заявил, что планы учений "Запад-2025" строились с учетом опыта так называемой "СВО".
Цель военных учений "Запад-2025" – отработать все элементы защиты Союзного государства от любой агрессии,
– подчеркнул диктатор.
Известно, что в учениях "Запад-2025" участвуют около 100 тысяч военных, также привлечено около 10 тысяч систем вооружения и техники. Сам Путин утверждает, что якобы "это все современная техника, которая используется в практической боевой работе".
Кроме этого, в учениях принимают участие 333 летательных аппарата и почти 250 кораблей и судов.
Военные учения "Запад-2025": о чем идет речь
Четырехдневные российско-белорусские учения, посвященные слаживанию управления группировками войск в условиях агрессии против так называемого "Союзного государства" начались 12 сентября. Стоит отметить, что они происходят впервые после начала российского вторжения в Украину.
Учения охватывают значительную территорию – от баз на востоке Москвы и в Арктике до Балтийского моря и западной границы Беларуси, рядом с Польшей и Литвой.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала рассказал, что под предлогом военных учений россияне могут готовиться к наступлению. В то же время врагу понадобится время, чтобы сконцентрировать свои силы на необходимых позициях.