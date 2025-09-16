Кремлевский диктатор Владимир Путин посетил военные учения "Запад-2025" на полигоне в Мулино, который расположен в Нижегородской области России.

Путин приехал на военные учения

Владимир Путин появился на совместных военных учениях Беларуси и России "Запад-2025" в военной форме. Соответствующие кадры опубликовали российские пропагандистские СМИ.

На одном из видео также можно увидеть главу Кремля с пистолетом в руках – очевидно оружие ему "доверили" военные.

На полигоне Мулино Путин цинично заявил, что планы учений "Запад-2025" строились с учетом опыта так называемой "СВО".

Цель военных учений "Запад-2025" – отработать все элементы защиты Союзного государства от любой агрессии,

– подчеркнул диктатор.

Известно, что в учениях "Запад-2025" участвуют около 100 тысяч военных, также привлечено около 10 тысяч систем вооружения и техники. Сам Путин утверждает, что якобы "это все современная техника, которая используется в практической боевой работе".

Кроме этого, в учениях принимают участие 333 летательных аппарата и почти 250 кораблей и судов.

Военные учения "Запад-2025": о чем идет речь