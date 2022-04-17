Запятнанная Кремлем: заставит ли война в Украине реанимировать ООН

Создание новых организаций или их реформирование – это, прежде всего, политический вопрос. Как юрист, я могу сказать, что реформирование ООН является очень сложной задачей. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Изменить невозможно распустить

Здесь должно совпасть видение всех пяти постоянных членов: США, России, Китая, Франции и Великобритании, которые не будут применять право вето к нему. Вряд ли так произойдет в ближайшие годы, потому что противоречия между ними будут только углубляться.

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Во-вторых, создание новой организации – это очень длительный и сложный процесс. И третье – создание глобальной международной организации, с компетенцией и целями ООН, которая бы объединяла практически все государства мира, и где бы все государства сотрудничали, участвовали и так далее, является очень сложной задачей.

Без надежды надеяться

Ценность ООН состоит в том, что она объединяет практически 200 государств и является центром международного сотрудничества. Создать другую такую ​​организацию не получится. Для этого нужно добиться общего консенсуса. Стимулом для создания того же ООН стали последствия двух мировых войн и желание предотвратить их повторение.

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Очевидно, что возможны разные конфигурации механизмов безопасности. Мировая история знала много быстрых и внезапных изменений, когда великие государства резко теряли свое влияние или просто исчезали с карты. И международно-правовые механизмы адаптировались к этим изменениям.

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