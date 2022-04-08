Споры по реформированию этой международной совещательной площадки продолжаются еще дольше. О российском праве на ветирование невыгодных Владимиру Путину решений в ООН, утопичности сценария с изгнанием России и условиях, при которых российское государство может исчезнуть из международных организаций безопасности – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал адвокат, директор Центра Днестрянского Иван Городисский.

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Изгнание России из ООН

Иван, как такое возможно, что Россия получила место в Совете Безопасности ООН, при этом в уставе как постоянный член указанный Советский Союз?

Это стало возможным в первую очередь потому, что не существует механизма правопреемства статуса постоянного члена Совбеза ООН. Когда писали Устав ООН, не представляли, что возникнет ситуация при которой одно из государств – членов распадется на несколько частей. И не предусмотрели механизм, как определить, какое из новообразованных государств должно получить этот статус.

В 1991-м году, когда происходил распад страны советов, было принято политическое решение, что статус государства – постоянного члена должна получить Россия вместо СССР. Также были политические аргументы, что именно эта страна обладает советским ядерным арсеналом, является крупнейшей по площади и населению республикой бывшего Союза. С другой стороны – не было возражений со стороны других бывших республик СССР, в том числе и со стороны Украины.

Вопрос легитимности постоянного членства России в Совбезе ООН, вот уже 8 лет, как вновь стал актуальным и поднимается в украинской и международной экспертной среде, но никаких практических инициатив в этом направлении не было, лишь политические декларации.

О реальной возможности лишения Москвы этого статуса речь не идет. Реально потерять его она может, лишь если распадется сама Россия, или если сама Организация Объединенных Наций прекратит свою деятельность.

Иван Городиский, директор Центра Днестрянского / Фото предоставлено автору

Из вашего ответа я понял, что не существует ни одного юридического механизма, который бы позволил лишить Россию ее статуса.

Такой механизм может быть разработан лишь через внесение изменений в Устав ООН в соответствии с его ст. 109. Даже если начать этот процесс, то соответствующее решение должно быть одобрено всеми постоянными членами Совета Безопасности ООН. Там, кроме России, есть еще Китай, который тоже вряд ли поддержит такой поворот событий.

Все эти попытки будут иметь политическое значение, но не будут иметь практического эффекта. Это следует признать. О них стоит дискутировать, ставя под сомнение легитимность международного положения России. Однако, не надо питать каких-то надежд на успех.

Право вето

Право на вето – незыблемое или его все-таки можно отобрать у Кремля?

Устав ООН в статье 28 предусматривает, что в случаях, когда постоянный член Совбеза ООН, который является стороной конфликта, должен воздерживаться от участия в голосованиях, касающихся этого конфликта. Теоретически Россия не должна принимать участия в голосованиях по Украине.

Но на практике это правило соблюдается не всегда. Кроме того, Россия не признает, что ведет против нас войну, а говорит взамен о "спецоперации", что дает ей возможность манипулировать определениями, тем, есть ли конфликт. Очевидно, что заставить ее к этому невозможно. И даже, если она будет воздерживаться от голосования или же оно не будет учтено, есть Китай, который будет с высокой долей вероятности поддерживать Москву и накладывать вето на невыгодные россиянам решение.

А чтобы ликвидировать право вето, нужно тоже вносить изменения в Устав ООН, и они тоже должны быть одобрены всеми постоянными членами. Поэтому снова получается замкнутый круг.

Лишить Россию права вето можно лишь путем изменений в Устав ООН / Фото Getty Images

Что легче сделать: реформировать ООН или создать новую такую организацию?

Создание новых организаций или их реформирование – это в первую очередь политический вопрос. Как юрист, я могу сказать, что реформирование ООН является очень сложной задачей. Здесь должны совпасть видения всех пяти постоянных членов: США, России, Китая, Франции и Великобритании, которые не будут применять право вето в отношении него.

Вряд ли так произойдет в ближайшие годы, потому что противоречия между ними будут только углубляться. Во-вторых, создание новой такой организации – это очень длительный и сложный процесс.

И третье – создание глобальной международной организации, с компетенцией и целями ООН, которая бы объединяла практически все государства мира, и где бы все государства сотрудничали, принимали участие и так далее, является очень и очень сложной задачей.

Ценность ООН заключается в том, что она объединяет практически 200 государств и является центром международного сотрудничества. Создать другую такую организацию не получится. Для этого нужно достичь общего консенсуса. Стимулом для создания того же ООН стали последствия двух мировых войн и желание предотвратить их повторение.

ООН объединяет 200 государств / Фото Getty Images

Послевоенная архитектура безопасности без России возможна?

Это вопрос, который больше касается сферы геополитики, но, очевидно, что возможны различные конфигурации механизмов безопасности. Мировая история знала много быстрых и внезапных перемен, когда великие державы резко теряли свое влияние или же просто исчезали с карты. И международно-правовые механизмы адаптировались к этим изменениям.

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