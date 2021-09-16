Переименовать площадь Маяковского в площадь имени Билли Геррингтона. Петиция с таким названием появилась на сайте электронных обращений города Запорожье.

Вроде бы, ничего особенного, но есть нюанс: Геррингтон – это американский актер фильмов, которые не показывают на больших экранах кинотеатров. Тем не менее петицию подписали уже почти 500 человек.

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"На его фильмах выросли целые поколения украинцев"

Петиция под номером 6893 зарегистрирована на сайте электронных обращений Запорожья 13 сентября. Ее автор просит общество поддержать (а городские власти – воплотить поддержку в реальность) переименование площади Маяковского в площадь Билли Геррингтона.

Почему именно площадь Маяковского

Поскольку в Запорожье уже есть сквер Маяковского, аллея Маяковского и кинотеатр Маяковского.

Переименование одного из объектов города в честь известного американского актера не изменит общей картины, но гарантированно станет мощным туристическим магнитом для многих людей,

– говорится в тексте петиции.

Почему именно в честь Геррингтона

Потому что Билли Геррингтон – это "известный американский актер, на фильмах которого выросли поколения не только американцев, но и украинцев и европейцев".

Кто такой Маяковский, а кто – Геррингтон Владимир



Билли Владимир Маяковский – российский советский поэт и общественный деятель, публицист, сценарист, а также и актер. Прошел путь от сторонника мировой революции до артиста в опале. По официальной версии, застрелился, по слухам – убит по приказу СталинаБилли Геррингтон – культурист, каратист, боксер и актер из США. Однако он снимался не в блокбастерах Голливуда, а в порнофильмах на гей-тематику. Часто он выступал в тематических телешоу и был стриптизером в гей-клубах. Впрочем, сам Геррингтон имел жену, детей и заявлял о гетеросексуальности.