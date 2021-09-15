В сети это назвали примером из японской субкультуры гачимучи. Шоу состоялось 15 сентября. За ним следили студенты и пожилые люди.
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Полуголые с плетью
На записи видно двух полуобнаженных студентов на улице. Один из них в руках держит плеть и притворно бьет ею другого. Ребята перевязали себя кожаными шнурками. В сети предположили, что это признак гачимучи.
В сети людей развеселила эта ситуация. Кто-то считает, что они снимали видео в тиктоке, а кто-то говорит – просто дурачились.
Как студенты КПИ устроили полуобнаженное шоу: смотрите видео