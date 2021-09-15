У мережі це назвали прикладом з японської субкультури гачімучі. Шоу відбулося 15 вересня. За ним стежили студенти та старші люди.
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Напівоголені з пліттю
На записі видно двох напівоголених студентів надворі. Один із них в руках тримає батіг і вдавано б'є нею іншого. Хлопці перев'язали себе шкіряними шнурками. В мережі припустили, що це ознака гачімучі.
У мережі людей розвеселила ця ситуація. Хтось вважає, що вони знімали відео для тіктоку, а хтось каже – просто "дуркували".
Як студенти КПІ влаштували напівоголене шоу: дивіться відео