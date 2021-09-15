У мережі це назвали прикладом з японської субкультури гачімучі. Шоу відбулося 15 вересня. За ним стежили студенти та старші люди.

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Напівоголені з пліттю

На записі видно двох напівоголених студентів надворі. Один із них в руках тримає батіг і вдавано б'є нею іншого. Хлопці перев'язали себе шкіряними шнурками. В мережі припустили, що це ознака гачімучі.

Зверніть увагу! Гачімучі – це інтернет-мем і субкультура, що зародилася в серпні 2007 року в Японії. Мем заснований на низькобюджетних порнофільмах 1990-х років. Основний сюжет таких відео – надуманий конфлікт між двома або декількома героями, що переростає спочатку в борцівський поєдинок, а потім і в гомосекс. У 2016 році феномен набув поширення у всьому світі.

У мережі людей розвеселила ця ситуація. Хтось вважає, що вони знімали відео для тіктоку, а хтось каже – просто "дуркували".

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