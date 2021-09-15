Візки із супермаркету вішають на дерево з 1 вересня. Воно розташоване на розі Янгеля та Борщагівської.

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У сквері "Поляна" невідомі завішують дерево візками. На фото видно, що їх, як мінімум 10. Для чого і хто це робить – не відомо. Двірник прибирає візки щоранку, але вночі їх знову хтось вішає.



Візки з супермаркету вішають на дерево в Києві / Фото Big Kyiv

Люди по-різному відреагували на ситуацію. Більшість – сміється. Ось кілька реакцій: