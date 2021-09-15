Візки із супермаркету вішають на дерево з 1 вересня. Воно розташоване на розі Янгеля та Борщагівської.
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У сквері "Поляна" невідомі завішують дерево візками. На фото видно, що їх, як мінімум 10. Для чого і хто це робить – не відомо. Двірник прибирає візки щоранку, але вночі їх знову хтось вішає.
Візки з супермаркету вішають на дерево в Києві / Фото Big Kyiv
Люди по-різному відреагували на ситуацію. Більшість – сміється. Ось кілька реакцій:
- "Спиляли б уже, всім було б легше, особливо двірнику";
- "Тут хоч натяк на символізм в мистецтві міг би бути. Це краще, ніж те каліцтво, яке роблять з деревами комунальники";
- "Гості міста приїхали на навчання, й*пта";
- "Нечиста сила завелася, потрібно терміново священника викликати, нехай освятить!";
- "А мені подобається, я б залишив. Тим більше там не дерево, а обрубок якийсь".