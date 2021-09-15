Тележки из супермаркета вешают на дерево с 1 сентября. Оно расположено на углу Янгеля и Борщаговской.

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В сквере "Поляна" неизвестные завешивают дерево тележками. На фото видно, что их, как минимум 10. Для чего и кто это делает – неизвестно. Дворник убирает тележки каждое утро, но ночью их снова кто-то вешает.



Тележки из супермаркета вешают на дерево в Киеве / Фото Big Kyiv

Люди по-разному отреагировали на ситуацию. Большинство – смеется. Вот несколько реакций: