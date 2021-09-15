Тележки из супермаркета вешают на дерево с 1 сентября. Оно расположено на углу Янгеля и Борщаговской.

К теме Сломали качели и вырвали скамейку: в Киеве подростки "культурно" отдохнули в фитнес-парке

Постоянно появляются новые

В сквере "Поляна" неизвестные завешивают дерево тележками. На фото видно, что их, как минимум 10. Для чего и кто это делает – неизвестно. Дворник убирает тележки каждое утро, но ночью их снова кто-то вешает.

вішають візки На дерево Київ 14 вересня 2021
Тележки из супермаркета вешают на дерево в Киеве / Фото Big Kyiv

Люди по-разному отреагировали на ситуацию. Большинство – смеется. Вот несколько реакций:

  • "Спилили бы уже, всем было бы легче, особенно дворнику";
  • "Здесь хоть намек на символизм в искусстве мог бы быть. Это лучше, чем то увечье, которое делают с деревьями коммунальщики";
  • "Гости города приехали на учебу, й*пта";
  • "Нечистая сила завелась, нужно срочно священника вызвать, пусть освятит!";
  • "А мне нравится, я бы оставил. Тем более там не дерево, а обрубок какой-то".