В Албании запретят TikTok из-за убийства 14-летнего подростка, который имел конфликт в соцсетях

Власти Албании решили запретить популярную соцсеть TikTok на территории страны. Причиной стало убийство 14-летнего подростка, которого в ноябре во время драки зарезал ножом другой парень.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Соцсеть обвиняют в "подстрекательстве к насилию и издевательствам, особенно среди детей".

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Запрет TikTok в Албании будет действовать минимум год

Запрет TikTok в Албании начнет действовать с 2025 года, и продлится он минимум 1 год. Доступ к платформе будет полностью закрыт для всех жителей страны.

А прежде чем принимать решение о продлении или снятии запрета, албанские власти будут следить за другими странами и реакцией компании.

На один год мы полностью закроем его для всех. В Албании не будет TikTok... Проблема сегодня не в наших детях, проблема в нас, в нашем обществе, проблема сегодня в TikTok и во всех других, которые берут наших детей в заложники,

– заявил премьер-министр Эди Рама 21 декабря во время встречи с родителями и учителями.

Он обвинил TikTok и другие соцсети в разжигании насилия среди молодежи в школе и за ее пределами. Ведь известно, что между убитым и парнем, что его зарезал, был конфликт в социальных сетях.

После инцидента в TikTok появились многочисленные видео несовершеннолетних, которые поддерживали это убийство.

Однако в компании тем временем открещиваются от обвинений и говорят, что не нашли никаких доказательств того, что преступник или жертва были зарегистрированы в TikTok.

"Многочисленные отчеты фактически подтвердили, что видео, которые привели к этому инциденту, были размещены на другой платформе, а не в TikTok", – заявил представитель соцсети.