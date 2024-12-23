В Албанії заборонять TikTok через вбивство 14-річного підлітка, який мав конфлікт у соцмережах

Влада Албанії вирішила заборонити популярну соцмережу TikTok на території країни. Причиною стало вбивство 14-річного підлітка, якого у листопаді під час бійки зарізав ножем інший хлопець.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Соцмережу звинувачують у "підбурюванні до насильства та знущань, особливо серед дітей".

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Заборона TikTok в Албанії діятиме мінімум рік

Заборона TikTok в Албанії почне діяти з 2025 року, і триватиме вона мінімум 1 рік. Доступ до платформи буде повністю закрито для всіх мешканців країни.

А перш ніж приймати рішення про продовження чи зняття заборони, албанська влада буде слідкувати за іншими країнами та реакцією компанії.

На один рік ми повністю закриємо його для всіх. В Албанії не буде TikTok… Проблема сьогодні не в наших дітях, проблема в нас, в нашому суспільстві, проблема сьогодні в TikTok і в усіх інших, які беруть наших дітей у заручники,

– заявив прем'єр-міністр Еді Рама 21 грудня під час зустрічі із батьками та вчителями.

Він звинуватив TikTok та інші соцмережі у розпалюванні насильства серед молоді в школі та за її межами. Адже відомо, що між вбитим та хлопцем, що його зарізав, був конфлікт у соціальних мережах.

Після інциденту у TikTok з'явилися численні відео неповнолітніх, які підтримували це вбивство.

Однак у компанії тим часом відхрещуються від звинувачень і кажуть, що не знайшли жодних доказів того, що злочинець або жертва були зареєстровані у TikTok.

"Численні звіти фактично підтвердили, що відео, які призвели до цього інциденту, були розміщені на іншій платформі, а не в TikTok", – заявив представник соцмережі.