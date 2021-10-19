Запрос на прозрачную информацию: проект Виробник.ua объединяет крупные бренды и потребителей

Проект Виробник.ua стартовал ровно год назад. Главная его идея – дать людям возможность видеть, как производится то, что мы потребляем ежедневно.

За этот год к проекту присоединились крупные и даже международные бренды. Сегодня в социальных сетях проекта количество фолловеров уже измеряется десятками тысяч.

Создатель Виробник.ua Виталий Ермак рассказал, почему украинцев так заинтересовало то, что раньше было за закрытыми дверями цехов. Он говорит, что популярность обусловили три главных тренда.

Тренд первый: в Украине есть огромный запрос на прозрачную информацию о качестве продуктов питания, условиях их создания, люди жаждут наконец избавиться от стресса при покупке. Тренд второй: есть ответственные производители, которые работают на качество и для людей. Такие компании, как правило, сами приходят к нам в проект, чтобы показать свои инвестиции и добрую волю. Так уж сложилось, что эти пристойные люди живут в эру фальсификата и мифов о производстве,

– рассказал Ермак.

Тренд третий, по его словам, заключается в том, что украинцы все лучше ориентируются в маркетинге и рекламе и легко могут отличить зерна от плевел.

Так называемые знаки качества, вроде "Покупай", "5 баллов качества", "Классный продукт", которые появились на продуктах несколько лет назад, уже перестали работать, ведь от покупателей были скрыты критерии, по которым продукту присваивается статус самого лучшего. Все это создавало почву для коррупции и недоверия.

"То же самое происходит, когда бренд снимает ролики о своих продуктах самостоятельно. В результате эти видео воспринимаются как еще один продукт этого бренда, одобренный маркетологами, который несет рекламную миссию. Доверять такому продукту не будут. Мы же даем возможность людям самим увидеть, как производится продукт, сделать свои выводы и решить – покупать или нет", – заключает Ермак.

Добавим, что Виробник.ua – это видеосервис национального уровня, который дает возможность увидеть собственными глазами, как производятся продукты питания. В команду проекта входят профессиональные журналисты, эксперты в сфере защиты прав потребителей и активисты. Видео производств продуктов можно смотреть на сайте Виробник.ua или же искать продукты, на которых есть QR-код. Проскандировав его с помощью смартфона, можно также посмотреть видео по производству именно этого продукта.