Запит на прозору інформацію: проєкт Виробник.ua об’єднує великі бренди та споживачів

Проєкт Виробник.ua стартував рівно рік тому. Головна його ідея – дати людям можливість бачити, як виробляється те, що ми споживаємо щодня.

За цей рік до проєкту приєдналися великі та навіть міжнародні бренди. Сьогодні в соціальних мережах проєкту кількість фоловерів вже вимірюється десятками тисяч.

Творець Виробник.ua Віталій Єрмак розповів, чому українців так зацікавило те, що раніше було за закритими дверима цехів. Він каже, що популярність зумовило три головних тренди.

Тренд перший: в Україні є величезний запит на прозору інформацію про якість продуктів харчування, умови їх створення, люди жадають нарешті позбутися стресу при покупці. Тренд другий: є відповідальні виробники, які працюють на якість і для людей. Такі компанії, як правило, самі приходять до нас у проєкт, щоб показати свої інвестиції і добру волю. Так уже склалося, що ці пристойні люди живуть в еру фальсифікату і міфів про виробництво,

– розповів Єрмак.

Тренд третій, за його словами, полягає у тому, що українці все краще орієнтуються в маркетингу і рекламі й легко можуть відрізнити зерно від полови.

Так звані знаки якості, на кшталт "Купуй", "5 балів якості", "Класний продукт", які з’явилися на продуктах кілька років тому, вже перестали працювати, адже від покупців були приховані критерії, за яким продукту присвоюється статус найкращого. Все це створювало підґрунтя для корупції і недовіри.

"Те ж саме відбувається, коли бренд знімає ролики про свої продукти самостійно. В результаті ці відео сприймаються як ще один продукт цього бренду, схвалений маркетологами, що несе рекламну місію. Довіряти такому продуктові не будуть. Ми ж даємо змогу людям самим побачити, як виробляється продукт, зробити свої висновки і вирішити – купувати чи ні", – підсумовує Єрмак.

Додамо, що Виробник.ua – це відеосервіс національного рівня, який дає змогу побачити на власні очі, як виробляються продукти харчування. До команди проєкту входять професійні журналісти, експерти у сфері захисту прав споживачів та активісти. Відео виробництв продуктів можна дивитися на сайті Виробник.ua або ж шукати продукти, на яких є QR-код. Просканувавши його за допомогою смартфона, можна також подивитися відео з виробництва саме цього продукту.