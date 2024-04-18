Киборг Олег Посохов собирает на лечение сыночка: есть угроза потери конечности

Защитник Украины, который защищал Донецкий аэропорт, собирает на лечение 6-летнего ребенка. Его собратья просят неравнодушных украинцев помочь собрать на лечение.

6-летнему мальчику диагностировали саркому. Ребенок может потерять ногу из-за коварной болезни.

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Ребенку постараются сохранить конечность в Италии: украинцев просят помочь

Побратим Олега Посохова Сергей Варакин рассказал, что у ребенка 6 лет – саркома и есть угроза потери ноги.

Боец сообщил, что сейчас ребенка повезут ребенка в итальянскую больницу, где врачи будут пытаться спасти конечность.

Саркома – это злокачественная опухоль. Самым эффективным методом ее лечения считается именно хирургическое удаление.

Украинцы, которые имеют возможность и желание помочь финансово, могут сделать это по реквизитам ниже:

Монобанк для сбора: https://send.monobank.ua/jar/3GimXKFjrT

Номер карты: 5375411217420251

Номер карты Олега: 5168745698464515 – ПриватБанк

Что известно об Олеге Посохове

Защитник Олег Посохов – уроженец Харькова, который до войны даже не думал о политике. Все его планы изменила Россия в 2014 году. Он сразу пошел на фронт, когда Турчинов объявил мобилизацию.

Он участвовал в освобождении поселка Пески в 2014 году и в боях за Донецкий аэропорт. После небольшого перерыва в 2015 году он снова вернулся на фронт защищать страну.

Его собратья рассказывают, что Посохов несколько раз получал тяжелые ранения на фронте, однако каждый раз убегал из госпиталя и возвращался.