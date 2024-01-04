Не были дома почти 2 года: среди освобожденных из плена – защитники ЧАЭС
Источник:КШППВ
Проведенный 3 января обмен пленными был очень сложным, но Украина готова на разные шаги для возвращения своих людей. Обмен стал самым большим за время полномасштабного вторжения – 230 украинских защитников вернулись домой. Среди них – работники ЧАЭС, которые не были дома 2 года, ведь их захватили в первые дни полномасштабного вторжения.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, видео опубликовал координационный штаб по обращению с военнопленными.
Смотрите также 0 бойцов "Азова", – Денис "Редис" Прокопенко отреагировал на обмен пленными 3 января
Сегодня, наконец, через значительный промежуток времени нам удалось провести очень сложный обмен. Сегодня вернулись в Украину 230 ее защитников, среди которых есть и боевой медик, и защитники с острова Змеиный, из ЧАЭС, которые еще в первые дни были захвачены, из "Азовстали", пограничники, полицейские, нацгвардейцы, ВСУ,
– сказал Буданов.
Глава разведки отметил, что участие в организации этого процесса напрямую также принимали ОАЭ.
Справка. Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в первый день полномасштабной войны, 24 февраля. Около 300 человек, персонал и находившиеся на станции военные стали заложниками окупантов.
С тех пор персонал станции работал почти без ротации, оккупанты удерживали работников в заложниках. Наконец, 31 марта оккупанты полностью покинули территорию Чернобыльской АЭС. Перед уходом россияне украли имущество на станции.
230 защитников дома: видео
Главное об обмене
- 3 января из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Среди уволенных - защитники Мариуполя и "Азовстали". Возвращенные защитники пройдут медосмотр, им восстановят документы и будут проходить реабилитацию.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что часть освобожденных из плена украинцев считалась пропавшими без вести.