Не были дома почти 2 года: среди освобожденных из плена – защитники ЧАЭС

Проведенный 3 января обмен пленными был очень сложным, но Украина готова на разные шаги для возвращения своих людей. Обмен стал самым большим за время полномасштабного вторжения – 230 украинских защитников вернулись домой. Среди них – работники ЧАЭС, которые не были дома 2 года, ведь их захватили в первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, видео опубликовал координационный штаб по обращению с военнопленными.

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Сегодня, наконец, через значительный промежуток времени нам удалось провести очень сложный обмен. Сегодня вернулись в Украину 230 ее защитников, среди которых есть и боевой медик, и защитники с острова Змеиный, из ЧАЭС, которые еще в первые дни были захвачены, из "Азовстали", пограничники, полицейские, нацгвардейцы, ВСУ,

– сказал Буданов.

Глава разведки отметил, что участие в организации этого процесса напрямую также принимали ОАЭ.

Справка. Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в первый день полномасштабной войны, 24 февраля. Около 300 человек, персонал и находившиеся на станции военные стали заложниками окупантов.

С тех пор персонал станции работал почти без ротации, оккупанты удерживали работников в заложниках. Наконец, 31 марта оккупанты полностью покинули территорию Чернобыльской АЭС. Перед уходом россияне украли имущество на станции.

230 защитников дома: видео

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