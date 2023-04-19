Заставляли копать себе могилу, – 57-летняя украинка описала в Конгрессе США зверства россиян

Украинка рассказала на слушаниях в Конгрессе США о зверствах российских оккупантов. Захватчики ворвались к ней в дом, изъяли карту Украины, а затем женщину увезли в застенку.

57-летняя Любовь жила на Херсонщине, недалеко от моря. У нее был небольшой бизнес, но после начала российской оккупации ей пришлось выживать.

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Россияне заблокировали украинские символы

Женщина рассказала, что в январе этого года россияне без приглашения пришли к ней в дом. Они уверяли, мол, ищут оружие, хотя никакого оружия у женщины не было.

У Любви изъяли карту и флаг Украины, флаг. Убрали сувенирные магнитики с символикой Украины и мак с сине-желтой лентой. Это все россияне назвали "вещественными доказательствами" против женщины. Затем ее увезли в застенку, где держали 5 дней.

Оккупанты резали ножом и заставляли копать могилу

Любовь вспомнила эти кошмарные дни. оккупанты били ее, заставляли раздеваться, резали ножом, угрожали изнасиловать и убить.

Женщина призналась, что ее вывозили в поле, где снова избивали. Затем ставили на колени и приставляли пистолет к голове. Потом изверги заставляли копать себе могилу.

Я видела, как пыткам подвергают других людей. Их выводили с черными пакетами на голове, я очень за них переживаю и очень хотела бы их найти, но не уверена, что они живы,

– вспомнила Любовь.

Затем россияне отпустили женщину, но пригрозили, что еще придут. Кроме того, они ограбили ее дом, забрали даже награды отца.

Любви чудом удалось уехать на подконтрольную территорию Украины. Впоследствии она попала в США, потому что там живет ее дочь. Женщина очень хочет вернуться на родную Херсонщину, но не может, потому что сейчас там оккупация.