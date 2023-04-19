Змушували копати собі могилу, – 57-річна українка описала в Конгресі США звірства росіян

Українка з Херсонщини розповіла на слуханнях в Конгресі США про звірства російських окупантів. Загарбники увірвались до неї в будинок, вилучили карту України, а потім жінку повезли в катівню.

57-річна Любов жила на Херсонщині, неподалік моря. Вона мала невеличкий бізнес, але після початку російської окупації їй довелось виживати.

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Росіяни забрали українські символи

Жінка розповіла, що в січні цього року росіяни без запрошення прийшли до неї у будинок. Вони запевняли, мовляв, шукають зброю, хоча ніякої зброї жінка не мала.

У Любові вилучили мапу та прапор України. Забрали сувенірні магнітики з символікою України та мак з синьо-жовтою стрічкою. Це все росіяни назвали "речовими доказами" проти жінки. Потім її повезли у катівню, де тримали 5 днів.

Окупанти різали ножем та змушували копати могилу

Любов пригадала ті кошмарні дні. Окупанти били її, змушували роздягатися, різали ножем, погрожували зґвалтувати і вбити.

Жінка зізналась, що її вивозили у поле, де знову били. Потім ставили на коліна й приставляли пістолет до голови. Потім нелюди змушували копати собі могилу.

Я бачила, як тортурам піддають інших людей. Їх виводили з чорними пакетами на голові, я дуже за них переживаю і дуже хотіла б їх знайти, але не впевнена, що вони живі,

– пригадала Любов.

Потім росіяни відпустили жінку, але пригрозили, що ще прийдуть. Крім того, вони пограбували її дім, забрали навіть батькові нагороди.

Любові дивом вдалось виїхати на підконтрольну Україні територію. Згодом вона потрапила до США, оскільки там живе її донька. Жінка дуже хоче повернутись на рідну Херсонщину, але не може, оскільки зараз там окупація.