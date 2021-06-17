Застрелил на убежал: в Германии неизвестный устроил стрельбу

На Западе Германии неизвестный 17 июня устроил стрельбу. В результате погибли по меньшей мере 2 человека.

Полиция разыскивает стрелка

Трагедия случилась в небольшом городе Эспелькамп. Он расположен на федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

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Полиция не считает, что стрельба является частью масштабного убийства. Сейчас правоохранители устанавливают, в каких отношениях были жертвы с нападающим.

Что известно о жертвах

Стрелок убил одного человека внутри дома, а второго – возле него.

Среди погибших – мужчина и женщина.

Также известно, что один человек получил ранение. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.

Сам злоумышленник с места происшествия скрылся. Полицейские создали специальную оперативную группу для преследования нападавшего. Кроме этого, мобилизовали правоохранителей всего региона.