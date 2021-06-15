Выстрелы раздались около 6 утра в районе Энглвуд, четверо раненых погибли на месте. Двое из 4 раненых в критическом состоянии в больнице.

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На месте стрельбы был 2-летний ребенок

Среди госпитализированных – 3 мужчин и 1 одна женщина. На месте стрельбы также присутствовал 2-летний ребенок. По предварительной информации, он не пострадал. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии и пока не сообщают, кто именно был стрелком.



Трагедия произошла утром 15 июня / Фото Chicago Suntimes

В Чикаго участились массовые перестрелки

Отметим, что это уже вторая массовая стрельба в Чикаго за последние несколько дней. 12 июня в городе убили женщину и ранили еще 9 человек. Огонь открыли двое мужчин.

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Еще неделю перед тем в перестрелке в Бернсайде были ранены 6 мужчин и 2 женщины. Они просто стояли на тротуаре, когда из одной из машин, проезжавшей мимо, начали стрелять.