Постріли пролунали близько 6 ранку районі Енглвуд, четверо поранених загинули на місці. Двоє з 4 поранених у критичному стані в лікарні.

Раніше Через суперечку щодо маски: у США клієнт супермаркету вистрелив у касирку

На місці стрілянини була 2-річна дитина

Серед госпіталізованих – 3 чоловіків і 1 одна жінка. На місці стрілянини також була присутня 2-річна дитина. За попередньою інформацією, вона не постраждала. Правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії та поки не повідомляють, хто саме був стрільцем.



Трагедія сталась вранці 15 червня / Фото Chicago Suntimes

В Чикаго почастішали масові перестрілки

Зазначимо, що це вже друга масова стрілянина у Чикаго за останні кілька днів. 12 червня у місті убили жінку та поранили ще 9 осіб. Вогонь відкрили двоє чоловіків.

До теми У США знову відкривали вогонь на вулицях: стрілянина у 2 містах в Огайо

Ще тиждень перед тим у перестрілці в Бернсайді були поранені 6 чоловіків та 2 жінки. Вони просто стояли на тротуарі, коли з однієї з автівок, що проїжджала повз, почали стріляти.