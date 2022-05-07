"Zастрелись": временная скульптура-намек появилась в Киеве возле бывшего памятника Ленину
Источник:телеграм Андрея Цаплиенко
В центре Киева возле бывшего памятника Ленину появилась интересная инсталляция. Скульптуру-намек адресовали главе Кремля Владимиру Путину.
Соответствующее фото в своем телеграм-канале обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Важно Россия – спонсор международного терроризма, а Путин – трус, – спикер Нэнси Пелоси
На обнародованных кадрах видна скульптура с лицом Владимира Путина, изо рта которого торчит дуло пистолета. Судя по положению руки на рукоятке, глава Кремля пытается совершить самоубийство.
На пистолете размещена табличка с пояснением инсталляция. Скульптура называется "Zастрелись" и побуждает главу Кремля наконец уйти из жизни.
История знает, у военных преступников 2 "пути" – суд или… Путлер, понял намек?,
– написано на скульптуре.
Инсталляция в Киеве / Фото из телеграма Андрея Цаплиенко
Объяснение инсталляции / Фото из телеграма Андрея Цаплиенко
Автором инсталляции является скульптор и дизайнер Дмитрий Ив. Скульптура находится в сердце столицы, на бульваре Тараса Шевченко.
"Просто "Zaстрелись". Такой намек посылают киевляне Путину через остроумную инсталляцию. Какое-то время она будет стоять в центре столицы Украины. Надеемся, что послушается", – подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Что об этом думают украинцы
Дискуссия вспыхнула под информацией Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в фейсбуке. Часть людей оценила замысел автора. Однако были и те, кто считает это не уместным.
- "Хорошая альтернатива Ленину, может, Путин увидит, что его ждет?".
- "Не нравится, зачем портить нашу прекрасную столицу таким безобразием, не унижаемся до безвкусицы".
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"И мне не нравится. Инсталляция сама по себе, творческий труд хорош. Но на нашей земле думаю ему даже в инсталляции стоять здесь не место. Ему на нашей земле нигде места и ни в каких отражениях, быть не может. И самоубийство – для него слишком легкое и малое наказание.
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"Он трус и ничтожество, окурок он и есть окурок. Маленькое закомплексованное чмо из подворотни. Он не способен на такие поступки".