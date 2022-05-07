"Zастрелись": временная скульптура-намек появилась в Киеве возле бывшего памятника Ленину

В центре Киева возле бывшего памятника Ленину появилась интересная инсталляция. Скульптуру-намек адресовали главе Кремля Владимиру Путину.

Соответствующее фото в своем телеграм-канале обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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На обнародованных кадрах видна скульптура с лицом Владимира Путина, изо рта которого торчит дуло пистолета. Судя по положению руки на рукоятке, глава Кремля пытается совершить самоубийство.

На пистолете размещена табличка с пояснением инсталляция. Скульптура называется "Zастрелись" и побуждает главу Кремля наконец уйти из жизни.

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– написано на скульптуре.



Инсталляция в Киеве / Фото из телеграма Андрея Цаплиенко



Объяснение инсталляции / Фото из телеграма Андрея Цаплиенко

Автором инсталляции является скульптор и дизайнер Дмитрий Ив. Скульптура находится в сердце столицы, на бульваре Тараса Шевченко.

"Просто "Zaстрелись". Такой намек посылают киевляне Путину через остроумную инсталляцию. Какое-то время она будет стоять в центре столицы Украины. Надеемся, что послушается", – подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Что об этом думают украинцы

Дискуссия вспыхнула под информацией Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в фейсбуке. Часть людей оценила замысел автора. Однако были и те, кто считает это не уместным.

"Хорошая альтернатива Ленину, может, Путин увидит, что его ждет?".

"Не нравится, зачем портить нашу прекрасную столицу таким безобразием, не унижаемся до безвкусицы".

"И мне не нравится. Инсталляция сама по себе, творческий труд хорош. Но на нашей земле думаю ему даже в инсталляции стоять здесь не место. Ему на нашей земле нигде места и ни в каких отражениях, быть не может. И самоубийство – для него слишком легкое и малое наказание.

"Он трус и ничтожество, окурок он и есть окурок. Маленькое закомплексованное чмо из подворотни. Он не способен на такие поступки".

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