"Zастрелись": тимчасова скульптура-натяк з'явилася у Києві біля колишнього пам'ятника Леніну

У центрі Києва біля колишнього пам'ятника Леніну з'явилася цікава інсталяція. Скульптуру-натяк адресували очільнику Кремля Володимиру Путіну.

Відповідне фото у своєму телеграм-каналі оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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На оприлюднених кадрах видно скульптуру з обличчям Володимира Путіна, з рота якого стирчить дуло пістолета. Судячи з положення руки на рукоятці, очільник Кремля намагається здійснити самогубство.

На пістолеті розміщена табличка з поясненням інсталяції. Скульптура має назву "Zастрелись" та спонукає главу Кремля нарешті піти з життя.

Історія знає, у військових злочинців 2 "путі" – суд або… Путлєр, зрозумів натяк?,

– написано на скульптурі.



Інсталяція у Києві / Фото з телеграму Андрія Цаплієнка



Пояснення інсталяції / Фото з телеграму Андрія Цаплієнка

Автором інсталяції є скульптор і дизайнер Дмитро Ів. Скульптура розташована у серці столиці, на бульварі Тараса Шевченка.

"Просто "Zaстрелись". Такий натяк посилають кияни Путіну через дотепну інсталяцію. Якийсь час вона буде стояти в центрі столиці України. Сподіваємося, що послухається", – підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Що про це думають українці

Дискусія спалахнула під дописом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у фейсбуці. Частина людей оцінила задум автора. Однак були й ті, хто вважає це не доречним.

"Добра альтернатива Леніну, може Путін побачить, що його чекає?".

"Не подобається, навіщо псувати нашу прекрасну столицю таким неподобством, не принижуємося до несмаку".

"І мені не подобається. Інсталяція сама по собі, творча праця гарна. Але на нашій землі думаю йому навіть в інсталяції стояти тут не місце. Йому на нашій землі ніде місця і ні в яких відображеннях, бути не може. І самогубство – для нього занадто легке і мале покарання".

"Він боягуз і нікчема, недопалок він і є недопалок. Маленьке закомплексоване чмо з підворіття. Він не здатний на такі вчинки".

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