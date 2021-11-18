Застряли в Турции из-за смерти члена группы: украинские туристы наконец возвращаются

Украинские туристы наконец вернутся на родину. Речь идет о туристической группе граждан Украины, которые не могли покинуть территорию Турции из-за смерти одного из членов своей группы.

Радостную новость сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Важно Украинские туристы не могут выехать из Турции из-за смерти участника группы

Как отметил Кулеба, украинские туристы уже сегодня, 18 ноября, должны вернуться в Украину. Они вынужденно задержались в Турции более месяца.

Группа украинских туристов, которые до этого не могли покинуть территорию Турции из-за смерти одного из членов группы 17 октября на территории провинции Мугла в Турции, вернутся на Родину,

– сказал глава МИД.

По его словам, дипломатические учреждения Украины в Турции с прокуратурой города Фетхие и турецкой судмедэкспертизой способствовали ускорению досудебного расследования дела. Ведь, как известно, украинцев не хотели выпускать из Турции до конца расследования и проведения всех необходимых экспертиз.

Кулеба добавил, что украинцы возвращаются двумя группами в Запорожье и Киев. Консульские должностные лица Украины в Турции продолжат контролировать уголовное дело о смерти нашего гражданина.

Мы никогда не бросим своих в беде, и это наш непреложный принцип,

– подчеркнул Кулеба.

Что известно об инциденте с украинцами в Турции