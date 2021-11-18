Застрягли в Туреччині через смерть члена групи: українські туристи нарешті повертаються

Українські туристи нарешті повернуться на батьківщину. Мовиться про туристичну групу громадян України, які не могли залишити територію Туреччини через смерті одного з членів своєї групи.

Радісну новину повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Важливо Українські туристи не можуть виїхати з Туреччини через смерть учасника групи

Як зазначив Кулеба, українські туристи вже сьогодні, 18 листопада, мають повернутися в Україну. Вони вимушено затрималися у Туреччині на понад місяць.

Група українських туристів, які до цього не могли залишити територію Туреччини через смерть одного з членів групи 17 жовтня на території провінції Мугла в Туреччині, повернуться на Батьківщину,

– сказав очільник МЗС.

За його словами, дипломатичні установи України в Туреччині з прокуратурою міста Фетхіє та турецькою судмедекспертизою сприяли пришвидшенню досудового розслідування справи. Адже, як відомо, українців не хотіла випускати з Туреччини до кінця розслідування та проведення всіх необхідних експертиз.

Кулеба додав, що українці повертаються двома групами до Запоріжжя та Києва. Консульські посадові особи України в Туреччині продовжать контролювати кримінальну справу щодо смерті нашого громадянина.

Ми ніколи не кинемо своїх у біді, і це наш непорушний принцип,

– наголосив Кулеба.

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