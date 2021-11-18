Застрягли в Туреччині через смерть члена групи: українські туристи нарешті повертаються
Джерело:Інтерфакс-Україна
Українські туристи нарешті повернуться на батьківщину. Мовиться про туристичну групу громадян України, які не могли залишити територію Туреччини через смерті одного з членів своєї групи.
Радісну новину повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Важливо Українські туристи не можуть виїхати з Туреччини через смерть учасника групи
Як зазначив Кулеба, українські туристи вже сьогодні, 18 листопада, мають повернутися в Україну. Вони вимушено затрималися у Туреччині на понад місяць.
Група українських туристів, які до цього не могли залишити територію Туреччини через смерть одного з членів групи 17 жовтня на території провінції Мугла в Туреччині, повернуться на Батьківщину,
– сказав очільник МЗС.
За його словами, дипломатичні установи України в Туреччині з прокуратурою міста Фетхіє та турецькою судмедекспертизою сприяли пришвидшенню досудового розслідування справи. Адже, як відомо, українців не хотіла випускати з Туреччини до кінця розслідування та проведення всіх необхідних експертиз.
Кулеба додав, що українці повертаються двома групами до Запоріжжя та Києва. Консульські посадові особи України в Туреччині продовжать контролювати кримінальну справу щодо смерті нашого громадянина.
Ми ніколи не кинемо своїх у біді, і це наш непорушний принцип,
– наголосив Кулеба.
Що відомо про інцидент з українцями у Туреччині
- 15 жовтня група українців з Рівного, Києва та Запоріжжя полетіла у Туреччину. Мандрівники планували відправитися в похід Лікійською стежкою. Але вже 17 жовтня один з учасників групи вирішив вкоротити собі віку.
- Турецькі правоохоронці відмовилися відпускати на батьківщину українців до завершення експертизи предмета, яким були нанесені поранення. Відтак уся група була змушена перебувати у Туреччині понад місяць.
- Учасниця групи Вікторія Скрипка розповіла, що саме інші українці через соціальні мережі допомогли їм знайти дешеве житло у Туреччині та людину, яка згодилася бути перекладачем у суді.