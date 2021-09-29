"Засветился" на протестах: что известно о программисте, который убил сотрудника КГБ в Беларуси
Источник:Zerkalo.io
Друзья программиста Андрея Зельцера подтвердили, что на видео убийства сотрудника белорусского КГБ был именно он. СМИ собрали информацию о мужчине, в частности о его участии в протестах в Беларуси.
Андрей Зельцер жил в квартире с женой и сыном. Ребенка во время трагедии не было – парень был в школе.
Напомним, В Беларуси во время спецоперации убили силовика КГБ: режим диктатора обвинил оппозицию
Занимался профессиональным спортом
Помимо ИТ-сферы, Зельцер интересовался фехтованием и профессионально им занимался. У мужчины были награды за победы в различных соревнованиях и звание кандидата в мастера спорта. Он никогда не пропускал тренировок.
На его страницах в соцсетях есть 2 сообщения о протестах в Беларуси, в частности в одном из них он призвал людей выходить на улицы. Друзья Зельцера говорят, что он ходил на митинги, но редко.
Сообщение Зельцера во время протестов в Беларуси / Скриншот из инстаграма
Также на одной из его страниц опубликованы фото охотничьего ружья, из которого он вероятно и стрелял.
Где сейчас женщина, которая была на видео
На кадрах с места убийства сотрудника КГБ можно увидеть женщину, которая снимала все происходящее на телефон. Товарищи программиста подтвердили, что это была его жена.
Женщину задержали как соучастницу в убийстве. Сына супругов забрала к себе бабушка.
Убийство сотрудника КГБ: главное
- 28 сентября в Минске сотрудники КГБ проводили спецоперацию, во время которой пытались попасть в одну из квартир.
- Там их встретил мужчина с ружьем, который выстрелил в одного из сотрудников, после чего тот умер.
- Правоохранители открыли ответный огонь и убили нападавшего.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил в убийстве сотрудника КГБ оппозицию.