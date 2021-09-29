"Засветился" на протестах: что известно о программисте, который убил сотрудника КГБ в Беларуси

Друзья программиста Андрея Зельцера подтвердили, что на видео убийства сотрудника белорусского КГБ был именно он. СМИ собрали информацию о мужчине, в частности о его участии в протестах в Беларуси.

Андрей Зельцер жил в квартире с женой и сыном. Ребенка во время трагедии не было – парень был в школе.

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Занимался профессиональным спортом

Помимо ИТ-сферы, Зельцер интересовался фехтованием и профессионально им занимался. У мужчины были награды за победы в различных соревнованиях и звание кандидата в мастера спорта. Он никогда не пропускал тренировок.

На его страницах в соцсетях есть 2 сообщения о протестах в Беларуси, в частности в одном из них он призвал людей выходить на улицы. Друзья Зельцера говорят, что он ходил на митинги, но редко.



Сообщение Зельцера во время протестов в Беларуси / Скриншот из инстаграма

Также на одной из его страниц опубликованы фото охотничьего ружья, из которого он вероятно и стрелял.

Где сейчас женщина, которая была на видео

На кадрах с места убийства сотрудника КГБ можно увидеть женщину, которая снимала все происходящее на телефон. Товарищи программиста подтвердили, что это была его жена.

Женщину задержали как соучастницу в убийстве. Сына супругов забрала к себе бабушка.

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