"Засвітився" на протестах: що відомо про програміста, який вбив співробітника КДБ у Білорусі

Друзі програміста Андрія Зельцера підтвердили, що на відео вбивства співробітника білоруського КГБ був саме він. ЗМІ зібрали інформацію про чоловіка, зокрема про його участь у протестах у Білорусі.

Андрій Зельцер жив у квартирі з дружиною та сином. Дитини під час трагедії не було – хлопець був у школі.

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Займався професійним спортом

Крім ІТ-сфери, Зельцер цікавився фехтуванням та професійно ним займався. У чоловіка були нагороди за перемоги у різних змаганнях та звання кандидата в майстри спорту. Він ніколи не пропускав тренувань.

На його сторінках у соцмережах є 2 дописи про протести в Білорусі, зокрема в одному з них він закликав людей виходити на вулиці. Друзі Зельцера кажуть, що він ходив на мітинги, але рідко.



Допис Зельцера під час протестів у Білорусі / Скриншот з інстаграму

Також на одній із його сторінок опубліковані фото мисливської рушниці, з якої він ймовірно й стріляв.

Де зараз жінка, яка була на відео

На кадрах з місця вбивства співробітника КГБ можна побачити жінку, яка знімала все, що відбувалося на телефон. Товариші програміста підтвердили, що це була його дружина.

Жінку затримали як співучасницю в убивстві. Сина подружжя забрала до себе бабуся.

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