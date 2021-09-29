Завербованные преступники: российские оккупанты продолжают бессмысленно убивать дома

Эхо Донбасса все больше лихорадит рядовых россиян. Так называемые ополченцы, принимавшие участие в оккупации украинских земель, не способны вернуться к привычной мирной жизни.

Недавно в России прокатилась волна преступлений, совершенных бывшими "ополченцами". Кремль не обращает внимания на своих боевиков, возвращающихся с востока Украины.

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Как оккупанты ведут себя дома

Житель Казахстана Игорь Дужнов набрал долгов, не хотел отдавать. Когда к нему пришли правоохранители, то открыл стрельбу. Погибли 5 человек.

Через несколько дней в России в Подмосковье еще один боевик похитил 2 детей своей сожительницы и едва не раздавил автомобилем их родного отца

Почему оккупанты продолжают убивать уже дома

У пермского стрелка Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в университете, отец участвовал в российско-украинской войне. Такие случаи среди оккупантов происходят потому, что Россия в первую очередь вербует на Донбасс бывших преступников.

Какой туда идет контингент? Огромное количество осужденных и для этого нет барьеров,

– отметил российский правозащитник Марк Фейгин.

"В основном через военкоматы Федеральная служба безопасности и главное управление находили людей военнообязанных, у которых были определенные проблемы или законом, либо с кредитами, либо другое. Им предлагали поехать искупить вину. Даже за большие деньги", – объяснил заместитель директора центра исследования армии Михаил Самусь.

Что будут делать с боевиками

Эти "добровольцы" после возвращения возвращению домой самой России не нужны. Кремль не признает ни одного факта участия своих военнослужащих в российско-украинской войне.

Их существование отрицают, поэтому никакой психологической или социальной реабилитацией боевиков никто не занимается.

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"Решать эту проблему будут силовым методом. То есть если есть возможность, то весь этот "материал" утилизируют в Ливию, Сирию. То есть везде, где только можно. Сейчас, возможно, новый фронт откроется в Мали. Никто не прогнозирует так далеко. Они считают, что если надо будет, то всех убьют", – отметил Фейгин.

Воинских почестей нет

В России вообще стараются забыть, что отправляют своих граждан воевать на восток Украины. Россиян, погибших на оккупированных территориях Украины, хоронят тайно – у них нет военных почестей.

Кроме того, причины смерти часто даже не сообщают родным. Те, кто остался жив и вернулся на родину, берут в руки оружие и бездумно устраивают самосуд.

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