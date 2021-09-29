Завербовані злочинці: російські окупанти продовжують бездумно вбивати вдома

Відлуння з Донбасу все більше лихоманить пересічних росіян. Так звані ополченці, що брали участь в окупації українських земель, не здатні повернутися до звичного мирного життя.

Нещодавно в Росії прокотилася хвиля злочинів, які вчинили колишні "ополченці". Кремль не звертає уваги на своїх бойовиків, які повертаються зі сходу України.

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Як окупанти поводяться вдома

Житель Казахстану Ігор Дужнов набрав боргів, які не хотів віддавати. Коли до нього прийшли правоохоронці, то вчинив стрілянину. Загинули 5 людей.

За кілька днів на Росії в Підмосков'ї ще один бойовик викрав 2 дітей своєї співмешканки та ледь не розчавив автівкою їхнього рідного батька

Чому окупанти продовжують вбивати вже вдома

У пермського стрільця Тимура Бекмансурова, який влаштував стрілянину в університеті, батько брав участь у російсько-українській війні. Такі випадки серед окупантів відбуваються тому, що Росія в першу чергу вербує на Донбас колишніх злочинців.

Який туди йде контингент? Величезна кількість засуджених і для цього немає бар'єрів,

– зазначив російський правозахисник Марк Фейгін.

"В основному через військкомати Федеральна служба безпеки й головне управління знаходили людей військовозобов'язаних, у яких були певні проблеми або з законом, або з кредитами, або інше. Їм пропонували поїхати спокутувати провину. Навіть не за великі гроші", – пояснив заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.

Що робитимуть з бойовиками

Ці "добровольці" після повернення поверненню додому самій Росії не потрібні. Кремль не визнає жодного факту участі своїх військовослужбовців у російсько-українській війні.

Їхнє існування заперечують, тому жодною психологічною чи соціальною реабілітацією бойовиків ніхто не займається.

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"Розв'язуватимуть цю проблему силовим методом. Тобто якщо є можливість, то весь цей "матеріал" утилізують до Лівії, Сирії. Тобто скрізь, куди тільки можна. Наразі, можливо, новий фронт відкриється в Малі. Ніхто не прогнозує так далеко. Вони вважають, що якщо треба буде, то всіх вб'ють", – зазначив Фейгін.

Військових почестей немає

В Росії взагалі намагаються забути, що відправляють своїх громадян воювати на схід України. Тих росіян, які загинули на окупованих територіях України, ховають таємно – у них немає військових почестей.

Крім того, причини смерті часто навіть не повідомляють рідним. Ті, хто залишився живим і повернувся на батьківщину, беруть в руки зброю і бездумно чинять самосуд.

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