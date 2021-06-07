Завернула в ковер и вынесла под дом: в Кременчуге женщина жестоко убила знакомого

В Кременчуге возле многоэтажки нашли тело 27-летнего мужчины. Правоохранители выяснили, что его убила знакомая, нанеся удар ножом.
Полтавские полицейские рассказали, что конфликт возник во время застолья. Женщина ударила мужчину ножом в область сердца.
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Тело завернули в ковер
По утверждениям полиции, тело убитого знакомого женщина вместе со своим братом завернули в ковер и положили под жилым домом.
Женщину задержали. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас обстоятельства устанавливают.
Что известно о погибшем
Местное издание "Кременчугская газета" отмечает, что 27-летний мужчина снимал комнату в общежитии. Он, вероятно, сирота.
Мужчина приехал с заработков из-за границы. В канун убийства он с соседкой распивал спиртные напитки, тогда и возникла ссора.Обратите внимание! В Киеве мужчина совершил покушение на убийство отца. Между ними возникла ссора, сын схватил нож и начал им избивать 67-летнего мужчину. В результате его госпитализировали с несколькими серьезными травмами.