Завернула в ковер и вынесла под дом: в Кременчуге женщина жестоко убила знакомого

В Кременчуге возле многоэтажки нашли тело 27-летнего мужчины. Правоохранители выяснили, что его убила знакомая, нанеся удар ножом.

Полтавские полицейские рассказали, что конфликт возник во время застолья. Женщина ударила мужчину ножом в область сердца.

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Тело завернули в ковер

По утверждениям полиции, тело убитого знакомого женщина вместе со своим братом завернули в ковер и положили под жилым домом.

Женщину задержали. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас обстоятельства устанавливают.

Что известно о погибшем

Местное издание "Кременчугская газета" отмечает, что 27-летний мужчина снимал комнату в общежитии. Он, вероятно, сирота.

Мужчина приехал с заработков из-за границы. В канун убийства он с соседкой распивал спиртные напитки, тогда и возникла ссора.