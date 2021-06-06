Конфликт произошел 4 июня возле рынка на улице Грушевского в Костополе. Пенсионерка обратилась в полицию ориентировочно в 18:30.

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Из-за конфликта пострадала 64-летняя пенсионерка

В полиции рассказали, что из-за стихийной торговли между 64-летней пенсионеркой и владелицей одного из заведений возник конфликт. Вероятно, местная бизнесвумен банкой со сметаной ударила ее по голове. Женщина, которая продавала домашние продукты на стихийном рынке, пострадала.

Пострадавшую скорая помощь доставила в больницу. После оказания помощи ее отпустили,

– сообщили в полиции.

Сейчас следователи проводят досудебное расследование. Они открыли дело по факту умышленных легких телесных повреждений.



На Ровненщине пенсионерке разбили голову банкой сметаны / Фото "Rivne Online"

Обратите внимание! По данному факту предусмотрено наказание в виде штрафа до 850 гривен, общественных работ до 2 лет или исправительных работ до 1 года.

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