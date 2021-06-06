Конфлікт трапився 4 червня біля ринку на вулиці Грушевського у Костополі. Пенсіонерка звернулась у поліцію орієнтовно о 18:30.
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Через конфлікт постраждала 64-річна пенсіонерка
У поліції розповіли, що через стихійну торгівлю між 64-річною пенсіонеркою та власницею одного із закладів виник конфлікт. Ймовірно, місцева бізнесвумен банкою зі сметаною вдарила її у голову. Врешті жінка, яка продавала домашні продукти на стихійному ринку, постраждала.
Потерпілу швидка допомога доставила до лікарні. Після надання допомоги її відпустили,
– повідомили у поліції.
Наразі слідчі проводять досудове розслідування. Вони відкрили справу за фактом умисних легких тілесних ушкоджень.
На Рівненщині пенсіонерці розбили голову банкою сметани / Фото "Rivne Online"
Останні інциденти з українцями
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- 6 червня у польському місті Лодзь ліфт з українцями зірвався з 15 поверху. Чоловіки працювали на даху кабіни. Постраждалі – 41 і 42 років. З травмами різного ступеню важкості їх доправили до лікарні.