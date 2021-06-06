Конфлікт трапився 4 червня біля ринку на вулиці Грушевського у Костополі. Пенсіонерка звернулась у поліцію орієнтовно о 18:30.

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Через конфлікт постраждала 64-річна пенсіонерка

У поліції розповіли, що через стихійну торгівлю між 64-річною пенсіонеркою та власницею одного із закладів виник конфлікт. Ймовірно, місцева бізнесвумен банкою зі сметаною вдарила її у голову. Врешті жінка, яка продавала домашні продукти на стихійному ринку, постраждала.

Потерпілу швидка допомога доставила до лікарні. Після надання допомоги її відпустили,

– повідомили у поліції.

Наразі слідчі проводять досудове розслідування. Вони відкрили справу за фактом умисних легких тілесних ушкоджень.



На Рівненщині пенсіонерці розбили голову банкою сметани / Фото "Rivne Online"

Зверніть увагу! За цим фактом передбачене покарання у вигляді штрафу до 850 гривень, громадських робіт до 2 років чи виправних робіт до 1 року.

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