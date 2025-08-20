Единство Украины, Европы и США – путь к миру, но неизвестно насколько долгий. Встреча Владимира Зеленского с президентом США и лидерами Европы – это, безусловно, историческое событие и победа украинской дипломатии.

Приблизят ли новые договоренности конец войны?

Западный мир подтвердил свою готовность действовать единым фронтом на стороне Украины, жаль только, что речь идет о фронте дипломатическом. Запад осознает угрозу, о которой наиболее ярко высказался президент Франции Эммануэль Макрон: "Россия – это хищник, людоед у наших ворот, которому нужно продолжать есть для собственного выживания". Об этом пишет Юрий Федоренко, информирует 24 Канал.

Фактически, Украина объединила Запад в противостоянии людоеду 21 века. Если говорить откровенно, эта война показала насколько слаб, разнеженный, нерешительный и медленный западный мир. Но почти каждый день он становится сильнее: инвестирует средства в оборону, увеличивает армии, готовится к будущим вызовам и, главное, поддерживает Украину, которая оказалась один на один с людоедом.

Усилия лидеров направлены на скорейшее достижение мира. По словам премьер-министра Великобритании, эта встреча может стать историческим шагом в контексте безопасности. Но никто не знает сколько еще исторических шагов надо сделать, какие временные параметры у этого "как можно быстрее".

Впрочем, политическая повестка дня на ближайшие две недели сформирована: под эгидой Вашингтона готовится встреча украинского президента с российским диктатором, после чего должен состояться трехсторонний саммит Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина.

Накануне этих шагов США и Европа должны разработать план, в котором будут перечислены гарантии безопасности для Украины. Мировые медиа много говорили об этих гарантиях, но без конкретизации. Это не значит, что они напрочь отсутствуют – каждая из более 30 стран, входящих в "Коалицию желающих", должна осуществить конкретный вклад в ящик "гарантий". Итак, список готовится огромный, однако, кроме нескольких десятков людей на планете, о нем мало кто знает.

Еще большая загадка – "территориальный вопрос". Это словосочетание до сих пор не расшифровано, разные комментаторы в него вкладывают разный смысл. Кажется, единодушие отсутствует даже на уровне ближайшего окружения президента США, поскольку заявления спецпредставителя Стива Уиткоффа не всегда совпадают с позицией госсекретаря Марка Рубио. Мы до сих пор не в курсе деталей переговоров на Аляске, а теперь еще и не знаем подробностей договоренностей в Вашингтоне.

Ключевой вопрос – можем ли мы в этой ситуации надеяться, что за две недели закончится горячий этап войны?

Думаю, это было бы чудом. Во время войны чудеса иногда случаются. Например, сплоченность украинской нации и провал российского блицкрига в начале полномасштабного вторжения можно расценивать как чудо, поскольку ни одна из разведок мира не могла предвидеть такое развитие событий. В чудо в глубине души верят военные в экстремальных обстоятельствах, да и не только военные. Беречь веру в глубине души это нормально. Но рассчитывать на чудо, делать на него ставку – это путь к катастрофе.

Мы не рассчитываем на чудо. Наша задача – шаг за шагом вытеснять оккупантов с нашей земли и делать небо над Украиной чистым. Впереди работы – на годы. Поэтому на нашей повестке дня – не подготовка к празднованию мирных соглашений, а масштабирование, рекрутинговая программа, технологическое развитие, повышение эффективности. Мы готовы к любым сценариям, в наших планах менять ход событий не за дипломатическим столом, а на поле боя.