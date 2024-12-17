Завышение цен в аптеках – причина для регулирования фармацевтического рынка, – Сергей Лямец

Некоторые медицинские препараты дешевле купить в Брюсселе, чем в Киеве. С начала войны лекарства в аптеках подорожали в 2–3 раза.

Государство должно вмешаться в эту ситуацию, чтобы снизить стоимость лекарств для украинцев. Об этом заявил журналист и экономический обозреватель Сергей Лямец, информирует 24 Канал.

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Зачем вообще государство хочет усилить регулирование фармрынка? Причина – завышенные цены на аптеках. Некоторые препараты дешевле купить в Брюсселе, чем в Украине. С начала войны лекарства подорожали в 2 – 3 раза. Есть вопросы к владельцам аптек,

– говорит Лямец.

По его словам, на рынке есть пять основных сетей, которые конкурируют между собой, но вытесняют всех остальных.

"Бизнес очень прибыльный, по сравнению с ЕС, в Украине плотность аптек просто чрезвычайно высока. Поэтому не случайно владелец одной из сетей оказался в списке "Форбс", рядом с владельцами сетевых продуктовых маркетов. Основной вопрос к аптечным сетям – это маркетинговые платежи за то, что будут рекламировать лекарства среди клиентов, или за место лекарств на витрине. Конечно, что такие платежи также повышают итоговую цену, потому что производители закладывают ее в расходы", – считает журналист.

По его словам, антимонопольный комитет уже неоднократно изучал монополию среди дистрибьюторов на фармрынке, ведь две крупнейшие компании захватили весь рынок и сами решают, какую устанавливать наценку на лекарства. Автор напоминает, что Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации летом начал обсуждение этой проблемы со всеми участниками рынка.

"Я прекрасно понимаю, каким минным полем идет Михаил Радуцкий, пытаясь усилить регулирование этого рынка. Как председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации он пытался избежать всех опасностей. Комитет инициировал совещания со всеми игроками рынка, чтобы вместе наработать изменения в законодательстве. Депутаты не сами начали что-то разрабатывать, а пригласили производителей, аптекарей, дистрибьюторов и членов бизнес-ассоциаций. В частности, обсуждали соответствие аптек лицензионным условиям. В то же время все игроки рынка присылают свои предложения, и обсуждение продолжается", – продолжает экономический обозреватель.

Сергей Лямец отмечает, что осенью ВСК, которую возглавляет Юлия Тимошенко, отдельно интересовалась этой темой. После несколько заседаний ВСК были наработаны некоторые решения. В свою очередь, председатель профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий также настаивает на необходимости изменений.

"Публичная позиция Радуцкого – максимально осторожная: регулирование рынка должно соответствовать европейским нормам. Такое регулирование позволит снизить цены на лекарства. Но законопроект по регулированию фармацевтического рынка только начал разрабатываться в комитете. Законопроект №11493, к которому госпожа Тимошенко хочет внести правки по аптекам, вообще касается только медицинских закупок. Считаю, что спешить здесь не вариант, но окончательное решение все равно придется принимать. Просто бросить этот процесс уже не получится. Кто-то обязательно останется недовольным", – резюмирует Сергей Лямец.