Одним из главных результатов переговоров в Вашингтоне стало сообщение о том, что Трамп готовит двустороннюю встречу между президентами Украины и России. Глава Белого дома сообщил это после телефонного разговора с Путиным, который состоялся в перерыве его переговоров с Зеленским и руководителями европейских стран.

Встреча Зеленского и Путина: почему вопросов больше, чем ответов?

Владимир Зеленский также подтвердил эту информацию и сказал, что трехстороннему саммиту, на котором может присутствовать Дональд Трамп, должна предшествовать встреча между президентами Украины и России. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

Как известно, Зеленский давно уже настаивает на своей встрече с Путиным. Если встреча действительно состоится, то станет первой после 2019 года, когда политики разговаривали на саммите так называемой "нормандской четверки". Как известно, именно тогда Путин убедился в нежелании Зеленского капитулировать на российских условиях. Тогда началась подготовка к насильственной смене власти в Украине, что в результате привело к большой войне.

Пока нет никаких комментариев из российской столицы о возможности встречи президентов.

Говорят о том, что она может состояться в течение двух недель. Однако ранее российский президент настаивал на том, что встреча должна быть тщательно подготовленной делегациями, которые, как известно, не встречались после нескольких имитационных раундов переговоров в Стамбуле.

Возникает достаточно важный вопрос: действительно ли встреча Зеленского и Путина состоится именно в течение двух недель, то есть еще до конца августа? Будут ли предшествовать этой встрече переговоры делегаций России и Украины? Будут ли во время этой встречи обсуждаться так называемые территориальные вопросы? Ведь Зеленский подчеркнул, что любые вопросы территории могут обсуждаться только между ним и президентом России.

И самое главное – к каким реальным результатам такая двусторонняя встреча может привести и удастся ли от нее перейти к трехстороннему саммиту с участием президента США, на котором можно было бы говорить, если не о прекращении, то по крайней мере о приостановлении войны.

Это все, как по мне, достаточно дельные вопросы, ведь до сих пор позиции сторон не выдаются такими, которые бы позволили говорить даже о прекращении огня. Путин неоднократно подчеркивал, что о прекращении огня можно будет говорить только, если украинские войска оставят территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Если будет принято решение о нейтральном статусе Украины, достигнуты договоренности по ее демилитаризации и так называемой "денацификации", предоставлению русскому языку статуса государственного, а также обеспечены права Русской православной церкви на украинской земле.

Нет никаких признаков того, что Россия отказалась от этих условий. Более того, как раз в то время, когда в Вашингтоне обсуждали двустороннюю встречу президентов Украины и России, когда Трамп звонил Путину, когда Зеленский сообщал о возможности встречи с главой Кремля, продолжались российские атаки на Украину с целью уничтожить энергетическую инфраструктуру нашей страны.

Если в России склоняются к возможному прекращению огня, если Путин хочет договориться об этом с Трампом и отношения с президентом США для него приоритетнее продолжения войны против Украины, для чего тогда России продолжать уничтожать Украину с таким упорством и жестокостью? Ни на один из этих логических вопросов пока нет никакого ответа.

В какой ситуации может произойти политическое чудо?

Мы не знаем ни реальных деталей саммита на Аляске, который с логической точки зрения не привел практически ни к чему, кроме того, что Трамп услышал условия Путина, ни не имеем никаких деталей саммита в Вашингтоне, который также не привел ни к чему другому, кроме того, что Трамп услышал доказательства Зеленского и аргументы европейских лидеров.

Как из этой формулы вывести возможность двусторонней встречи между президентами Украины и России? Как в этой ситуации увидеть, что оба лидера могут прийти к такому пониманию, которое приведет к возможности трехстороннего саммита или хотя бы к временному прекращению огня? Пока что сказать довольно трудно.

Логика здравого смысла не предусматривает возможностей договоренности о прекращении войны в ситуации, когда Россия продолжает стоять на своих максималистских требованиях и продолжает войну, когда в Вашингтоне пытаются обсуждать мир. Именно поэтому остается либо согласиться с тем, что мы скорее слышим заявления, которые не имеют ничего общего с реальностью, или с тем, что мы не знаем реальных деталей того, что происходит, и вскоре действительно сможем увидеть саммит президентов и пути к прекращению войны. Однако это будет происходить вне политической логики и станет, скорее всего, политическим чудом.