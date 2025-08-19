В какую ловушку Путина попал Трамп?

Советская дипломатия десятилетиями отшлифовывала тактику грубого шантажа и давления. Их подходы не изменились со времен Андрея Громыко, о котором Генри Киссинджер говорил: "Вести с ним переговоры, не владея всеми деталями проблемы, равносильно самоубийству". Об этом пишет Лана Зеркаль, информирует 24 Канал.

Читайте также 10 принципов эффективных переговоров, о которых надо помнить американцам

Эту тактику легко понять из цитаты самого Громыко: "Первое – требуйте все по максимуму и не стесняйтесь в запросах. Требуйте то, что вам никогда не принадлежало. Второе – выдвигайте ультиматумы. Угрожайте войной, не жалейте угроз, а, как выход из ситуации, предлагайте переговоры. На Западе всегда найдутся люди, которые на это клюнут. Третье – начав переговоры, не уступайте ни на шаг. Они сами предложат вам часть того, что вы просили. Но и тогда не соглашайтесь, а выжимайте больше. Они на это пойдут".

Похоже, что именно эта тактика умножила на ноль ультиматумы и угрозы Дональда Трампа перед миром в прямом эфире с Аляски. А попытки команды Трампа представить этот грандиозный факап как победу только дополнительно освещает неспособность современного Белого дома переиграть Кремль.

Такая неспособность обусловлена особенностями самого Трампа, который не готовится к переговорам и презирает экспертов по любым вопросам. Кроме того, он не любит долгих и скучных переговоров, а его неспособность концентрироваться уже давно известна россиянам.

Так что, результат встречи на Аляске точно должен изучаться будущими дипломатами. В частности, как пример применения "тактики Громыко" и потери США стратегического преимущества и инвестированного Трампом политического капитала. Для наших переговорщиков этот пример также должен был бы стать уроком об ошибочности тактики "надо просто посмотреть в глаза". Хотя, я надеюсь, что это уже всем понятно. Так же как понятна необходимость иметь позиции с обоснованиями на все бессмысленные упреки относительно "первоисточников конфликта".

Но в этом постоянстве применения переговорных тактик также очевидна предсказуемость россиян. Их клише и методы известны, хотя относиться легкомысленно к ним нельзя.

Основная ловушка, в которую и попал Трамп – это навязанная Путиным рамка, фрейм. Увязывание с большим соглашением о мире прекращения боевых действий, где учтен, по словам Путина, "справедливый баланс европейской и мировой безопасности". Такое увязывание может означать, что завершение войны теперь будет зависеть не только от уступок Украины, но и от уступок, которые Путин рассчитывает получить от Запада.

Таким образом, он делает Украину заложником решения всех других своих беспокойств: от "расширения НАТО" до "невмешательства в политические процессы в странах бывшего СССР". Сюда же можно добавить договор о нераспространении, и тогда он спокойно может затянуть процесс переговоров на неопределенное время, не останавливая боевые действия.

Единственное, что удалось "мастеру заключения сделок", – это воздержаться от заключения "сделки" и не обсуждать торговлю, пока нет достигнутой договоренности по Украине. И это для нас хорошая новость, поскольку Трамп ничем не ограничен, и с присущей ему легкостью может менять свои взгляды и обещания.

Изменит ли Трамп риторику снова после встречи с европейскими лидерами? Смогут ли они его "переколдовать" и отформатировать фрейм, навязанный Путиным?

Шанс есть.

К теме Исторический момент: как лидеры ЕС рискуют разгневать Трампа ради Украины

Почему встреча Зеленского, Путина и Трампа – это худший вариант сейчас?

Думаю, после встречи на Аляске уже можно дать Трампу желанную Нобелевскую премию мира, лишь бы он только больше не встречался с Путиным и согласился продолжить поставлять оружие в обмен на "замечательные" европейские чеки. Для нас, как и для европейцев, это был бы лучший вариант развития событий.

Они не будут против, на самом деле. Лидеры Израиля Леви Эшколь в 1967-м и Беньямин Нетаньяху в 2025-м делали то же самое – прислушивались к окрикам из Белого дома, но вели переговоры и войны по-своему. Ни один из них при этом не разрушил "трансатлантическое единство".

В то же время худшим вариантом является проведение на этом этапе трехсторонней встречи Зеленского, Трампа и Путина. Это ловушка без выхода и, надеюсь, что это уже понимаю не только я. Такой формат возможен только тогда, когда уже все согласовано, когда есть тексты соглашений, когда до этого над договоренностями с нашей стороны поработают объединенные команды.

Переговоры с россиянами должна вести объединенная Европа – где у каждого союзника есть свое знание, как обходить технологии россиян. Что-то у нас, что-то у французов, что-то у британцев.

Это сложно представить, но еще сложнее это будет пройти и достичь мира. Мира не на условиях Путина, а мира, с которым мы сможем жить и развивать Украину.