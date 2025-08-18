Как лидеры ЕС взялись вместе убеждать Трампа?

Но вот что важно для нас, так это то, как сильно сейчас Европа поддерживает Украину. Это на уровне символов важно, и в практической плоскости, когда не дает Дональду Трампу давить на Украину так сильно, как ему бы хотелось. Об этом пишет Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

Но прежде всего о символах и символизме. Потому что очень часто у нас слышатся голоса, что Украина никому не нужна. Мол, Европе нужны наши люди и наши земли, а потому она загоняет нас в долги. Что на самом деле Украину никогда не возьмут в ЕС. И кучу другого дер*ма, что так радостно распространяют российские и пророссийские источники.

А правда в другом. Правда в том, что ради поддержки Украины абсолютно все европейские лидеры собираются вместе. В августе. В сезон отпусков. Три дня подряд как минимум посвящают исключительно поддержке Украины. Беспрецедентной делегацией летят в Вашингтон. Потому что, как известно, вместе и Трампа легче убеждать. Трудно вспомнить хоть один подобный пример за последние десятки лет.

А это означает, что Украина и война России против Украины – очень важны для Европы. Для ведущих стран Европы. Что ЕС и его лидеры не выходят из позиции: "Да пусть эта война закончится хоть как-то, а там подумаем".

Да, конечно, они исходят и из собственных интересов. Но в этом же и фишка – успешная Украина теперь в интересах Европы. Не бедная провинция и буферная зона где-то на восточной границе богатой Европы. Совсем нет. Так сильно вкладываться можно только в того, кто действительно важен для тебя.

Еще раз надо подчеркнуть – когда руководители ведущих стран Европы, самых успешных и богатых стран мира, собираются вместе и тратят три дня для того, чтобы поддержать Украину – это очень важно. Причем они все имеют интерес иметь хорошие отношения с США, но не боятся рисковать раздражать Трампа. Идут на этот риск ради поддержки Украины.

Кстати, это также говорит и о том, что европейские ценности – не пустые слова. Они действительно существуют.

Как Европа демонстрирует беспрецедентную поддержку?

Мы часто смеемся над Европой. Что странно, когда бедный и больной смеется над состоятельным и здоровым. Но это факт. Часто говорим, что в отличие от нас, Европа не готова. Не хочет. Забывая, что мы сами бы на месте Европы так же провожали бы российские дроны только взглядом, если бы, например, имели мир с Россией, а Владимир Путин решил напасть на Беларусь. Но сейчас именно Европа является взрослым в комнате. Именно ЕС помогает Украине держаться.

Военная поддержка Украины, даже на фоне ухода США, в этом году уже больше, чем в прошлом. Европа готова помогать и дальше. Именно Европу сейчас ненавидят российские пропагандисты, которые начинали эту войну с борьбы против проклятых англосаксов. Теперь они незаметно говорят, что Россия всю жизнь дружила с американцами, а вот эти европейцы…

Сейчас много поводов для пессимизма и много усталости. Но среди всего этого на четвертый год войны мы видим картину поддержки Украины всеми ведущими нациями Европы. Лидеры которых готовы звонить в Киев и говорить железным голосом, что реформы важны, но так же спешат на помощь Украине при внешних вызовах. Защищая Украину как от внешней агрессии, так и от хронических болезней.

Все это мы увидели в течение месяца. А это не может не радовать. Что не может не быть проявлением того самого света в конце тоннеля.