Як лідери ЄС взялися гуртом переконувати Трампа?

Але от що важливо для нас, так це те, як сильно зараз Європа підтримує Україну. Це на рівні символів важливо, і в практичній площині, коли не дає Дональду Трампу тиснути на Україну так сильно, як йому би хотілось. Про це пише Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

Але передусім про символи і символізм. Бо дуже часто у нас чуються голоси, що Україна нікому не потрібна. Мовляв, Європі потрібні наші люди і наші землі, а тому вона заганяє нас у борги. Що насправді Україну ніколи не візьмуть в ЄС. І купу іншого ла*на, що так радо поширюють російські і проросійські джерела.

А правда в іншому. Правда у тому, що заради підтримки України абсолютно всі європейські лідери збираються разом. У серпні. У сезон відпусток. Три дні поспіль як мінімум присвячують виключно підтримці України. Безпрецедентною делегацією летять у Вашингтон. Бо, як відомо, гуртом і Трампа легше переконувати. Важко пригадати хоч один подібний приклад за останні десятки років.

А це означає, що Україна та війна Росії проти України – дуже важливі для Європи. Для провідних країн Європи. Що ЄС і його лідери не виходять із позиції: "Та нехай ця війна закінчиться хоч якось, а там подумаємо".

Так, звісно, вони виходять і з власних інтересів. Але в цьому ж і фішка – успішна Україна тепер в інтересах Європи. Не бідна провінція і буферна зона десь на східному кордоні заможної Європи. Зовсім ні. Так сильно вкладатися можна тільки в того, хто дійсно важливий для тебе.

Ще раз треба наголосити – коли керівники провідних країн Європи, найуспішніших і найзаможніших країн світу, збираються разом і витрачають три дні для того, щоб підтримати Україну – це дуже важливо. Причому вони всі мають інтерес мати добрі стосунки із США, але не бояться ризикувати роздратувати Трампа. Йдуть на цей ризик заради підтримки України.

До речі, це також каже і про те, що європейські цінності – не порожні слова. Вони дійсно існують.

Як Європа демонструє безпрецедентну підтримку?

Ми часто сміємось над Європою. Що дивно, коли бідний і хворий сміється над заможним і здоровим. Проте це факт. Часто кажемо, що на відміну від нас, Європа не готова. Не хоче. Забуваючи, що ми самі б на місці Європи так само проводжали б російські дрони лише поглядом, якби, наприклад, мали мир із Росією, а Володимир Путін вирішив напасти на Білорусь. Але зараз саме Європа є дорослим у кімнаті. Саме ЄС допомагає Україні триматись.

Військова підтримка України, навіть тлі відходу США, цього року вже більша, ніж минулого. Європа готова допомагати і далі. Саме Європу зараз ненавидять російські пропагандисти, які починали цю війну із боротьби проти клятих англосаксів. Тепер вони непомітно говорять, що Росія все життя дружила з американцями, а от ці європейці…

Зараз багато приводів для песимізму і багато втоми. Але серед усього цього на четвертий рік війни ми бачимо картину підтримки України всіма провідними націями Європи. Лідери яких готові дзвонити в Київ і говорити залізним голосом, що реформи важливі, але так само поспішають на допомогу Україні при зовнішніх викликах. Захищаючи Україну як від зовнішньої агресії, так і від хронічних хвороб.

Усе це ми побачили протягом місяця. А це не може не радувати. Що не може не бути проявом того самого світла в кінці тунелю.