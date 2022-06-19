Зеленский наградил троих погибших мариупольских врачей, под обстрелами спасавших жителей

Владимир Зеленский наградил троих врачей из Мариуполя. Они остались в блокадном городе, чтобы спасать людей. К сожалению, мужчины делали это ценой своей жизни.

Президент присвоил почетные награды Сергею Власюку, Андрею Гнатюку и Анатолию Казанцеву. Они работали в Мариупольской городской больнице №4.

Недавно Корреспондент 24 канала Анну Черненко наградили орденом "За заслуги"

Каким орденом наградили погибших врачей

Каждый из медиков отмечен государственным орденом "За заслуги" ІІІ степени. Глава государства подписал этот указ ко Дню медицинского работника.

Врачи ценой собственной жизни спасали мариупольцев под постоянными обстрелами кафиров. Были всегда рядом – в операционных или в подвалах,

– сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Он добавил, что каждый из награжденных являлся примером настоящего мужества. Поэтому память об их поступке будет жить вечно.

В указе указаны должности каждого из награжденных:

Сергей Власюк – врач отделения экстренной медицинской помощи.

Андрей Гнатюк – заведующий терапевтическим отделением.

Анатолий Казанцев – заведующий инфекционным отделением.

Пока неизвестны точные обстоятельства их гибели. Однако в начале апреля СМИ сообщили, что Анатолий Казанцев погиб во время работы. Мужчина отказался покидать больницу даже когда у всех медиков была возможность эвакуироваться. Вероятно, такая же позиция была и у остальных, ведь они до последнего делали все, чтобы быть верными клятве, которую давали.



Анатолий Казанцев в 2016 году / Фото mrpl.city

Также наградили других медиков

Обратите внимание! День медицинского работника празднуется не только в Украине. У нас на государственном уровне этот день праздник с 1994 года. Оно всегда выпадает на 3 воскресенье июня.

Согласно указу президента также наградили и многих других врачей. В целом список тех, кого отметили, достигает нескольких десятков человек. Части из них дали другие награды, а многие получили звание заслуженного медика Украины.

"За значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, предоставление квалифицированной медицинской помощи и спасение жизни людей в условиях военного положения, добросовестное исполнение профессионального долга", – указана причина награждения героев в белых халатах.

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