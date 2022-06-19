Зеленський нагородив трьох загиблих маріупольських лікарів, які під обстрілами рятували жителів

Володимир Зеленський нагородив трьох лікарів із Маріуполя. Вони залишилися в блокадному місті, щоб рятувати людей. На жаль, чоловіки робили це ціною власного життя.

Президент присвоїв почесні нагороди Сергію Власюку, Андрію Гнатюку та Анатолію Казанцеву. Вони працювали в Маріупольській міській лікарні №4.

Нещодавно Кореспондентку 24 каналу Анну Черненко нагородили орденом "За заслуги"

Яким орденом нагородили загиблих лікарів

Кожен із медиків відзначений державним орденом "За заслуги" ІІІ ступеню. Глава держави підписав цей указ до Дня медичного працівника.

Лікарі ціною власного життя рятували маріупольців під постійними обстрілами окупантів. Були завжди поряд – в операційних чи у підвалах,

– сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Він додав, що кожен із нагороджених був прикладом справжньої мужності. Тому пам'ять про їхній вчинок буде жити вічно.

В указі вказані посади кожного з нагороджених:

Сергій Власюк – лікар відділення екстреної медичної допомоги.

Андрій Гнатюк – завідувач терапевтичного відділення.

Анатолій Казанцев – завідувача інфекційного відділення.

Наразі невідомі точні обставини їхньої загибелі. Проте на початку квітня ЗМІ повідомили, що Анатолій Казанцев загинув під час роботи. Чоловік відмовився покидати лікарню навіть, коли у всіх медиків була можливість евакуюватися. Ймовірно, така ж позиція була й в у решти, адже вони до останнього робили все, щоб бути вірними клятві, яку давали.



Анатолій Казанцев у 2016 році / Фото mrpl.city

Також нагородили інших медиків

Зверніть увагу! День медичного працівника відзначається не лише в Україні. У нас на державному рівні цей день є святом від 1994 року. Воно завжди припадає на 3 неділю червня.

Відповідно до указу президента, також нагородили й багатьох інших лікарів. Загалом список тих, кого відзначили сягає кількох десятків людей. Частині з них дали інші нагороди, а ще багатьом надали звання заслуженого медика України.

"За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги та рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов'язку", – вказана причина нагородження героїв у білих халатах.

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