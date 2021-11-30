Зеленский поддерживает присоединение Украины к Стамбульской конвенции
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский ранее поддержал петицию, призывающую ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Такую инициативу внесут на рассмотрение в парламент, когда она будет готова.
В ОП подчеркнули, что Зеленский поддерживает шаги для защиты прав лиц, пострадавших от домашнего насилия.
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Проект ратификации готовят на рассмотрение парламента
Глава государства в июне 2020 года поддержал электронную петицию с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию. На Банковой рассказали, что завершают подготовку к представлению на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о ратификации Конвенции.
Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к этой Конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур Глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект,
– говорится в сообщении.
Поэтому, добавили, что сейчас важнейшим вопросом является консолидация усилий всех сторон вокруг ратификации конвенции.
Что нужно знать о Стамбульской конвенции
- Это международный юридический обязательный акт, который охватывает вопросы, связанные с насилием в отношении женщин.
- Ее официальное название – Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, и борьбе с этими явлениями.
- Соглашение подписали 46 стран мира, а ратифицировали – более 30.
- Кстати, Турция вышла из конвенции в марте 2021 года. Тогда международное сообщество осудило этот шаг.