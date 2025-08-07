Президент Украины Владимир Зеленский пообщался со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили вчерашний разговор с Дональдом Трампом.

Макрон рассказал Зеленскому о своих контактах с другими европейскими лидерами, состоявшихся утром и которые еще планируются за этот день. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

О чем Зеленский говорил с Макроном?

Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украина дала свое видение вчерашнего разговора с президентом Трампом и европейскими коллегами.

Координируем наши позиции и одинаково видим необходимость общего европейского взгляда на ключевые для Европы вопросы безопасности. От взвешенности и действенности каждого нашего шага, Европы и Америки, зависит очень много – и сейчас, и на будущее,

– отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня, то же время Россия до сих пор сомневается. Ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия.

Лидеры договорились связаться позже в этот день.