Визит Зеленского в США и встреча с Трампом: главные заявления лидеров
Украинский президент Владимир Зеленский 16 октября прибыл в Соединенные Штаты. Там он планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.
А также провел ряд встреч с представителями оборонных компаний, которые смогут продать Украине необходимое вооружение. О главных заявлениях политиков в Вашингтоне – читайте в материале 24 Канала.
Что стоит знать о визите Зеленского в Вашингтон?
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина ожидает разрешения на получение дальнобойных ракет Tomahawk, которые, по его мнению, могут изменить ситуацию на поле боя. В то же время украинскую делегацию удивило заявление Трампа о его недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным и договоренность провести встречу в Будапеште. Ермак отметил, что несмотря на это, президенты Украины и США имеют конструктивные отношения – последние два телефонных разговора были содержательными, к тому же решение о встрече приняли довольно быстро. По словам главы ОП, Зеленский планирует обсудить с Трампом расширение перечня вооружений, которые США готовы продать Украине, в частности системы Patriot и дальнобойных ракет Tomahawk. Украинская сторона считает, что такие поставки помогут уничтожать военные цели в глубоком тылу территории России и станут серьезным сигналом для Кремля. По данным издания, Зеленский встретится с Трампом, чтобы обсудить ПВО, оружие и энергетическую помощь в обмен на опыт в сфере технологий и производства беспилотников. Кроме этого, Украина и США обсуждают возможность экспорта сжиженного природного газа Штатов для энергетических нужд после атак по Украине. По итогам встречи с руководителями американских энергетических компаний Зеленский отметил, что Украине нужно больше силы. Удалось обсудить насущные потребности этого времени, и это очень конкретные вещи, чтобы поддержать нашу энергосистему, а также долгосрочное сотрудничество. По словам президента, есть конкретные проекты, которые могут дать больше возможностей обеим странам. Во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Крисом Райтом Зеленский подробно обсудил энергетические возможности и потенциальные проекты для партнерства в сфере энергетики. Президент поблагодарил за готовность помочь всем необходимым для работы украинской энергосистемы. Он добавил, что для Украины важно развитие сотрудничества между Украиной и США, в частности увеличение присутствия американского бизнеса в Украине. Зеленский встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin. Во время встречи они обсудили перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии. Президент рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16. Россия наносит все более жестокие удары по Украине перед началом зимы, и именно сейчас мы нуждаемся в укреплении нашей противовоздушной обороны, Президент уже встретился с представителями оборонной компании Raytheon, которая, в частности, производит системы Patriot. Он рассказал о ситуации на поле боя и усиление Россией ударов против украинцев и гражданской инфраструктуры. Во время встречи удалось обсудить возможности производства компании Raytheon, возможные пути сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины и перспективы украинско-американского производства. По словам президента, существуют решения, которые могут усилить защиту жизни в Украине. Сейчас идет работа на всех уровнях, чтобы обеспечить их реализацию. Встреча президентов Трампа и Зеленского состоится в Вашингтоне 17 октября в 20:00 по киевскому времени в неформальной обстановке за обедом. Зеленский заявил, что Владимир Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках", Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон и сообщил, что проведет ряд встреч с представителями оборонных компаний, которые смогут продать Украине необходимое вооружение. В частности, речь пойдет о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны. Также запланированы переговоры с представителями американских энергетических компаний.
