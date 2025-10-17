Український президент Володимир Зеленський 16 жовтня прибув до Сполучених Штатів. Там він планує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом.

А також провів низку зустрічей з представниками оборонних компаній, які зможуть продати Україні необхідне озброєння. Про головні заяви політиків у Вашингтоні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що варто знати про візит Зеленського до Вашингтону?