Зеленский выразил соболезнования семье погибшего журналиста Брента Рено

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибшего американского журналиста Брента Рено. Его российские оккупанты убили 13 марта в Киевской области.

Владимир Зеленский передал свои глубокие соболезнования семье Брента Рено в письме.

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Украинский лидер подчеркнул, что Рено погиб, документируя безжалостность и зло, причиненное людям Россией.

Пусть жизнь и жертва Брента вдохновят мир стать на борьбу за силы света против сил тьмы,

– сказал Зеленский.

Что известно об убийстве журналиста Time

13 марта 2 иностранных журналиста приехали в окрестности города Ирпень Киевской области для того, чтобы снять репортажи об эвакуации населения из города и снять руины. Возле Романовского моста водитель зеленого автомобиля "Лада" предложил представителям СМИ их подвезти, журналисты согласились.

Они начали фотографировать ЖК "Есенин", полностью разрушенный из-за российского обстрела. После чего там же появились двое российских военных, которые произвели предупредительные выстрелы. Водитель автомобиля среагировал и начал убегать вместе с журналистами. Однако российские оккупанты открыли огонь на поражение.

В результате циничного обстрела умер 51-летний корреспондент Times и гражданин США Брент Рено. Он получил ранение в голову.

Ранее главный редактор и гендиректор Time Эдвард Фельсенталь рассказал, что Брент Рено был режиссером и журналистом, отмеченным многими наградами. Он снимал самые сложные истории по всему миру. В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев.

Другой журналист – Хуан Диего Ретондо, 1975 года рождения, – получил огнестрельное ранение. Сейчас ему оказывается помощь и угрозы его жизни нет.

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