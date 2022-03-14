Зеленський висловив співчуття родині загиблого журналіста Брента Ренауда

Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблого американського журналіста Брента Ренауда. Його російські окупанти вбили 13 березня на Київщині.

Володимир Зеленський передав свої глибокі співчуття родині Брента Ренауда у листі.

Важливо Окупанти відкрили вогонь на ураження: моторошні подробиці вбивства журналіста Time

Український лідер наголосив, що Ренауд загинув, документуючи безжальність і зло, заподіяне людям Росією.

Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ стати на боротьбу за сили світла проти сил темряви,

– сказав Зеленський.

Що відомо про вбивство журналіста Time

13 березня 2 іноземних журналісти приїхали в околиці міста Ірпінь, що на Київщині, для того, щоб зняти репортажі про евакуацію населення з міста та зафільмувати руїни. Біля Романівського мосту, водій зеленого автомобіля "Лада" запропонував представникам ЗМІ їх підвести, журналісти погодились.

Вони почали фотографувати ЖК "Єсенін", який повністю зруйнований через російський обстріл. Після чого, там же з'явилися двоє російських військових, які зробили попереджувальні постріли. Водій автомобіля зреагував і почав тікати разом з журналістами. Однак, російські окупанти відкрили вогонь на ураження.

Внаслідок цинічного обстрілу помер 51-річний кореспондент Times та громадянин США Брент Ренауд. Він отримав поранення у голову.

Раніше головний редактор та гендиректор Time Едвард Фельсенталь розповів, що Рено Брент був режисером та журналістом, якого відзначили багатьма нагородами. Він знімав найважчі історії по всьому світу. Останніми тижнями Брент перебував у регіоні, працюючи над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців.

Інший журналіст – Хуан Дієго Ретондо, 1975 року народження, отримав вогнепальне поранення. Наразі йому надається допомога і загрози його життю немає.

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