"Зеленые береты": как бойцы США оставили в дураках самую страшную тюрьму Вьетнама

Силы спецопераций США в народе называют "зелеными беретами". Умение полагаться исключительно на самих себя сделало этих бойцов одними из самых элитных коммандос в рядах армии Штатов.

Боевые солдаты с небес, бесстрашные воины, которые прыгают и умирают. Прямолинейные мужчины, которые носят зеленые береты.

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Такими словами начинаются слова песни об американских Силах спецопераций. Трек стал международным хитом в конце 1960 годов. Он прекрасно демонстрирует всю суть, мощь и отвагу рода войск.

"Зеленые береты" появились в результате эры шпионажа

Вторая мировая война показала миру, что ведение традиционных методов войны не всегда приводит к победе. Особенно это касалось тех сражений, где соперник преобладает в количестве людей и техники.

Так начали зарождаться подразделения, выполнявшие подпольные задания. Началась эра шпионажа. Победители Второй мировой войны прекрасно понимали, что конец войны – это на самом деле лишь начало нового противостояния.

В 1946 году появилось ЦРУ, по рекомендациям которого в США начали появляться другие узкоспециализированные спецведомства.

SEAL и DELTA хорошо зарекомендовали себя в Корейской войне в 1950 годах. Однако противостояние между обеими Кореями – далеко не единственный конфликт на земном шаре, в котором были заинтересованы США.

США опережали вероятную угрозу от СССР

Очередное противостояние открыли в районе юго-восточной Азии – Вьетнаме. Кроме всего этого на пятки наступал Советский Союз, который постоянно совал свой нос в дела других стран.

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Штаты пытались дать достойный отпор и начинали противостояние с "советами" где-то на периферии, например тот же Вьетнам. Хотя открытого вооруженного конфликта между Москвой и Вашингтоном не было, в Пентагоне не исключали возможности развития такого сценария.

Бывший спецназовец Дональд Миллс рассказал, что цель создания Сил спецопераций – это возможность ведения в бою нетрадиционных методов войны.

Такие подразделения можно было бы использовать в Европе в случае опасности со стороны России. В 1950 годах это была вполне реальная угроза,

– объяснил Миллс.

Вьетнамская война как первый боевой опыт

Первый боевой опыт "зеленые береты" приобретали во время Вьетнамской войны. Там у коммандос было несколько заданий. Одно из самых главных – тренировка местных. Они делали для них все:

готовили к проведению диверсионных операций;

учили использовать новейшее вооружение;

обучали тактике ведения боя.

Подобные места учебы делили на лагеря и по разным оценкам их было около 200, разбросанных в разных регионах страны. Параллельно с этим, "зеленые береты" снабжали вьетнамцев экипировкой и провизией. Их роль в той войне можно назвать скорее наблюдательной, ведь большинство бойцов были инструкторами.

Вьетнамская война стала для "зеленых беретов" боевым дебютом / Фото U.S. Army

Некоторые ребята входили в специальные отряды, отвечавшие за поиск заключенных союзников и американцев. Соответственно планировали различные операции по спасению.

Фактически, Вьетнам сформировал "зеленых беретов". Особенность местности помогла закалить бойцов, которые самостоятельно могут выполнять такие задачи, на которые обычно отправляют несколько сотен военных.

Экс-спецназовец Джо Лупяк отметил, что ССО – это еще и экономически выгодное использование силы. Зачем посылать на задание целый батальон, если можно использовать небольшое подразделение из 12 человек.

Более того, ни у кого не возникнет вопросов, если из поля зрения исчезнет всего 12 человек. С батальоном так не получится. Ты просто сажаешь их в самолет и отправляешь на задание,

– вспомнил он.

Бойцы с хитростью освобождали собратьев из Вьетнама

Одной из самых выдающихся операций "зеленых беретов" во Вьетнамской войне был рейд на тюрьму Сон Тай в 1970 годах. Это было масштабное пенитенциарное учреждение, куда обычно бросали пленных иностранцев, в том числе американцев.

. Сон Тай была самой защищенной тюрьмой Северного Вьетнама. Там коммунисты выбивали информацию из пленных иностранцев, а по периметру были расставлены системы противоракетной обороны.

Для спасения более 60 заключенных американцев-военных отобрали группу "зеленых беретов", которые в течение месяца разрабатывали план эвакуации. Тренировались по 16 часов в день. В конце концов Сон Тай удалось захватить.

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Победить удалось не только, потому что "береты" хорошо стреляют или могут выдерживать нечеловеческие нагрузки (хотя их и к такому готовили), а потому что подготовка к миссии охватывала и интеллектуальную составляющую. Им удалось обвести вьетнамцев вокруг пальца. Они притворились своими.

Силы спецопераций нередко работают с другими подразделениями армии США. Когда наших военных отправляют в какую-то страну на задание, то они будут знать язык, традиции, культуру, местность и даже социальные нормы, которые являются устоявшимися в той или иной стране. Коффман Спецназовец

Кого и как отбирали в "зеленые береты"

Первых бойцов в ряды Сил спецопераций начали набирать в 1951 году. Ответственным за создание нового ведомства был полковник Аарон Банк. Он и считается отцом-основателем "зеленых беретов".

Серьезный мужчина, который хорошо знал, какими должны быть коммандос, направленные на выполнение диверсионных задач. Он и сам в 1940 годах работал в рядах французского движения сопротивления.

Как полковник набирал бойцов В новоиспеченное подразделение он набирал тех бойцов, которых не брали на службу в регулярную армию. Историки описывают первых бойцов как коренастых, бесстрашных мужчин, которые любили отрываться. То были действительно крепкого сложения воины, но физическая составляющая еще не гарантировала окончательного принятия к "зеленым беретам".

Интеллект – главный "ключ" к успеху. Умение мыслить креативно и нестандартно и решать задачи всегда преобладали над грубой силой. Как покажет время – именно ум и желание учиться станут одними из главных критериев отбора для будущих "зеленых беретов".

Экс-спецназовец Джек Тобин вспомнил, что был в 1965 году свидетелем демонстрации "Ку-клукс-клана". У них был какой-то марш перед зданием суда. С другой стороны дороги стоял очень высокий темнокожий мужчина. Он был в униформе с зеленым беретом на голове.

Он смотрел на этот марш, а члены демонстрации смотрели на него и просто прошли мимо. Зеленый берет даже не шелохнулся. Вот тогда я и подумал: "Вау",

– сказал Тобин.

Берет сначала был под запретом

Создав ССО, у бойцов не было собственной униформы. В начале они практически ничем не отличались от привычных военнослужащих. Однако, в руководстве решили, что для такого особого подразделения нужна особая униформа. По крайней мере берет.

Он должен быть уникальным и отличаться от всех других военных головных уборов в стране. Так появилась идея создания зеленого берета. История его на самом деле сложная. Его несколько раз запрещали, потом возвращали.

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В конце 1950 года бойцам ССО даже приказали избавиться от него, поэтому им пришлось тайно носить свой берет. Однако окончательно берет вернулся в 1960 годах благодаря 35-му президенту страны Джону Кеннеди. Его называют "большим другом" американских спецсил.

"Зеленый берет – это символ совершенства. Знак мужества. Символ отличия в борьбе за свободу!" – говорил Кеннеди.

Джон Кеннеди был одним из тех, кто поддерживал спецвойска и выступал за то, что именно эти воины должны отличаться. По его словам: "Уникальным воинам – уникальный берет".

У зеленых беретов даже уникальная нашивка. Меч пронзен 3 молниями. Наконечник меча символизирует коренные народы, участвовавшие в различных битвах и различными методами помогавшие ССО.

Нашивка, на которой изображен меч с 3 молниями / Фото U.S. Army

Сам меч символизирует оружие, с которым бойцы идут на врага, а также молнии каждая из которых обозначает стихию: воду, землю и воздух. То есть места, где оперируют "зеленые береты".

У бойцов также есть традиция – краситься перед выходом на миссию. Поскольку они обычно работают в лесистых районах, их мейкап полностью зеленый. Он помогает слиться со средой.

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